Las diez noticias más importantes del año en Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 27 dic (EFE).- El 2021, el año del bicentenario de la independencia de Perú, estuvo marcado por la inesperada y sorprendente victoria en las elecciones presidenciales del izquierdista Pedro Castillo, un gran escándalo de vacunaciones irregulares y secretas, y la apertura del proceso penal de las esterilizaciones forzadas.

EL PRESIDENTE DEL BICENTENARIO

Pedro Castillo, un profesor de escuela rural y líder sindical del magisterio peruano ampliamente desconocido por la mayoría de los peruanos hasta hace unos pocos meses, se convirtió en el primer presidente de Perú que no pertenece a ninguna de sus élites, justo cuando el país cumple 200 años de vida independiente.

Pese a no conceder entrevistas y carecer de experiencia política, Castillo se impuso en los comicios por un estrecho margen de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, que perdió por tercera vez seguida la Presidencia de Perú y sumió al país en una tensión sin precedentes al denunciar sin pruebas fraude electoral.

EL "VACUNAGATE"

En febrero estalló el "Vacunagate", como se bautizó al caso de las irregulares y secretas vacunaciones contra la covid-19 que recibieron altos funcionarios del Estado, quienes recibieron dosis suministradas por la farmacéutica Sinopharm al margen del ensayo clínico de su vacuna que realizaba en Perú.

Entre los beneficiados se encontraba el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y las ministras de Salud y Relaciones Exteriores, así como numerosos viceministros y funcionarios de rango medio que también vacunaron a sus amigos y familias entre octubre y enero, mucho antes de que cualquier peruano tuviese acceso a una vacuna.

LA MAYOR FUGA DE CAPITALES

El efecto de la extrema tensión e incertidumbre de la campaña electoral, en medio de rumores infundados de expropiaciones, hizo cundir el pánico entre los empresarios y clases más adineradas, que impulsaron la mayor fuga de capitales de la historia de Perú.

Al menos 15.000 millones de dólares, equivalente al 7,4 % del producto interior bruto (PIB) de Perú, salieron en 2021 del país, la mayoría entre los meses de abril y junio, cuando más miedo se alimentó ante la eventual llegada al poder del izquierdista Castillo, como finalmente terminó ocurriendo.

EL DÓLAR POR ENCIMA DE LOS 4 SOLES

Fruto de la ingente cantidad de dólares que se compró en esas fechas de la campaña electoral, sumado a la inflación que comenzó a darse a nivel global, el dólar se disparó en Perú por encima de los 4 soles, a niveles nunca antes vistos.

Así, la divisa estadounidense pasó de costar unos 3,63 soles antes de las elecciones a 4,14 soles tras la asunción presidencial de Castillo, un valor que actualmente se ha estabilizado en 4,04 soles, lo que significa que una apreciación de 11,51 % desde inicios de año y de 11,69 % en los últimos doce meses.

RÉCORD DE EXPORTACIONES

Pese a los vaivenes económicos, la economía peruana se ha recuperado rápidamente de la pandemia de la covid-19 y terminará el 2021 con un crecimiento de 13,4 % del PIB, el segundo mayor incremento de Latinoamérica, que compensará la caída de -11 % sufrida en 2020.

A esa recuperación ha contribuido notablemente las exportaciones, que registrarán un récord histórico de 61.900 millones de dólares, gracias al nuevo ciclo de altos precios del cobre, del que Perú es el segundo productor mundial, pero también al auge de productos agrícolas como paltas (aguacates), arándanos y uvas.

AUGE HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO

En este 2021 el narcotráfico está al borde de alcanzar cotas históricas al registrarse 61.777 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, que es la materia prima para elaborar la cocaína, lo que está muy cerca de superar el récord histórico de 62.500 hectáreas marcado hace 10 años, en 2011.

Esto consolida a Perú como el segundo productor mundial de cocaína, solo superado por Colombia, con una producción de no menos de 400 toneladas métricas, exportadas principalmente por vía marítima en contenedores preñados de buques mercantes y por vía aérea en "narcoavionetas" que parten hacia Bolivia y Brasil.

FUJIMORI A JUICIO POR ESTERILIZACIONES FORZADAS

Después de 16 años de investigaciones, archivamientos y reaperturas del caso, la Justicia peruana abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato.

Si la Corte Suprema de Chile acepta ampliar los cargos de la extradición de Fujimori realizada a Perú en 2007, el exmandatario será juzgado por este caso que involucra a miles de víctimas mientras sigue en cárcel cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.

ALIANZA, DEL INFIERNO A LA GLORIA

Alianza Lima dio la campanada deportiva al comenzar la temporada en segunda división y terminarla como campeón de la primera división, en un año pletórico en el que el conjunto blanquiazul se reivindicó después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anulase su descenso por irregularidades en la competición.

El equipo blanquiazul apenas perdió dos partidos en todo el año y se coronó campeón de la liga peruana con Jefferson Farfán de regreso en sus filas.

PERÚ, EXPULSADO DE LA FIBA

En junio Perú quedó fuera del mapa mundial del baloncesto al consumarse su expulsión de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), donde ya llevaba suspendida desde 2018 por irregularidades y demoras en sus elecciones internas.

Esto supone que la selección peruana de baloncesto y cualquier club peruano quedaron indefinidamente fuera de todas las competiciones internacionales organizadas bajo el esquema de la FIBA, una tragedia para un país cuyo combinado nacional llegó a jugar los Juegos Olímpicos de 1964.

MESINAS ANTE SU MAYOR OLA

Lucca Mesinas marcó un hito en la historia del sur al ser el primer hispanoamericano en clasificarse para disputar el circuito de la Liga Mundial de Surf (WSL), una competición donde hasta ahora los únicos sudamericanos eran brasileños.

El peruano sigue así los pasos de su compatriota Sofía Mulánovich, que en 2003 ya consiguió lo mismo en la categoría de mujeres, e incluso en el año siguiente llegó a proclamarse campeona mundial.