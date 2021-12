Fallece diseñador de juguetes de "He-Man" T. Mark Taylor

LOS ÁNGELES (AP) — T. Mark Taylor, artista y diseñador de juguetes para las franquicias He-Man and the Masters of the Universe, además de Teenage Mutant Ninja Turtles, falleció el jueves en California a los 80 años.

La causa fue insuficiente cardiaca, dijo la familia de Taylor en un correo electrónico a The Associated Press el sábado.

He-Man fue el musculoso símbolo de la franquicia Masters of the Universe de Mattel, que más adelante generó una serie de dibujos animados que se volvió muy popular entre los niños. He-Man fue el epítome del guerrero musculoso, pero también se volvió un ícono para la comunidad LGBTQ, que encontró similitudes con la vida secreta del Príncipe Adam, el alter ego de He-Man.

Como sucede con muchas tareas creativas, muchas manos dieron forma a la franquicia. Taylor dijo que los prototipos databan de su infancia cuando él tenía fantasías sobre ser el “próximo héroe”. Dijo que basó el concepto para He-Man en su visión de los hombres de Cromañón, además de los vikingos.

Mattel vendió más de 70 millones de figuras de acción de su colección de Masters of the Universe — que salió a la venta en 1982 — en los dos primeros años de la marca, según The New York Times.

La franquicia de Teenage Mutant Ninja Turtles — con sus héroes Miguel Ángel, Donatello, Raphael y Leonardo — dio origen a una larga serie animada, películas de acción y a la popular frase: “Cowabunga”.

Aunque Taylor no creó ninguno de los personajes, su trabajo como diseñador ayudó a impulsarlos como imágenes icónicas para muchos niños en el mundo.

Terrell Mark Taylor — conocido por su segundo nombre, Mark — nació el 5 de junio de 1941. Le sobrevive su esposa de 50 años, la diseñadora Rebecca Salari-Taylor.

El trabajo de Taylor se vio reflejado en documentales, incluyendo “Power of Grayskull” y “The Toys That Made Us.”

“Si yo creara un héroe para esta época, sería una heroína, porque es el momento, porque los héroes de nuestros tiempos son las mujeres … Nosotros los hombres tuvimos nuestro día”, dijo Taylor en el festival He-Man de 2015.

Calvan reportó desde Nueva York.