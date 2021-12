Hija de Áñez pide a Bachelet interceder ante Gobierno boliviano por su madre

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, acompañada por su hija Carolina Ribera (d). Foto de archivo. EFE/Stringer

La Paz, 21 dic (EFE).- Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, le pidió este martes a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una carta que interceda ante el Gobierno por la salud y que cesen las "torturas" que denuncia sufre su madre.

"Por la salud y la vida de mi madre, por la injusticia de esta prisión preventiva" es que "le pido, le ruego" que "interceda ante el Gobierno boliviano para que otorgue las condiciones de atención, garantice la vida con salud y libre de torturas físicas y psicológicas", señala Ribera en la misiva.

La hija de Áñez denuncia también que su madre "se encuentra aislada de toda atención necesaria de su delicada salud, considerando que a su enfermedad de base se suman el encierro injusto de 282 días, la agresión psicológica constante para demolerla anímicamente".

Durante los más de nueve meses que Áñez lleva en detención preventiva ha sufrido de varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial, incluso, en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir.

En la carta Ribera también hace referencia al "terrorismo de Estado ejercido contra ella (Áñez) con sindicaciones falsas, mentirosas y sistemáticas, propio del totalitarismo, provenientes del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y otras reparticiones, que encuentran eco en jueces que responden a las presiones políticas antes que a la aplicación de Justicia".

La semana pasada Áñez denunció que es víctima de "tortura psicológica" tras un incidente con la directora de la cárcel en la que está recluida.

Asimismo Ribera relató que en una audiencia que se realizó este lunes en la que la defensa de la exmandataria interina pedía la cesación de la detención preventiva, Áñez "no quiso ya defenderse porque siente que las fuerzas físicas le faltan" y que "prefiere morir" antes de condenar a sus hijos "a seguir sufriendo" por esta situación.

En esa audiencia el Tribunal Primero de Sentencia negó el pedido de libertad de Áñez por "riesgo de fuga" y "obstaculización" al proceso.

En ese sentido, Carolina Ribera invitó a Bachelet a "conocer las condiciones en las que se encuentra" Áñez, aprovechando que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se encuentra en Chile.

Ribera alertó que "hace un mes que Jeanine Áñez se encuentra confinada con la excusa del covid. El penal de Miraflores es el único del país que mantiene dicha medida".

"Mantienen como presa política a una mujer inocente y sola", sostiene.

A mediados de este año Áñez había solicitado en una carta una audiencia de su hija con Bachelet.

Áñez fue detenida preventivamente en marzo pasado en el caso llamado "golpe de Estado" acusada de sedición, terrorismo y conspiración, un proceso en el que inicialmente se fijó una detención de cuatro meses y luego se amplió a seis.

Posteriormente se le abrió otro caso, "golpe de Estado II", en el que está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución y por el que se le dictó seis meses más de detención preventiva.

El Gobierno de Luis Arce considera que Áñez llegó al poder en 2019 a través de un "golpe de Estado" y no por sucesión Constitucional en su condición de segunda presidenta del Senado tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la dimisión masiva de las autoridades en la línea de sucesión.