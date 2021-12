Perú detecta los primeros cuatro casos de la variante ómicron

Una persona se realiza una prueba de coronavirus, en un espacio habilitado para pacientes de la covid-19 en Lima, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Ángel Gonzales Taipe

Lima, 19 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú anunciaron este domingo que han detectado los primeros cuatro casos de la variante ómicron de la covid-19 en el país, quienes se encuentran en situación estable y bajo estricta vigilancia.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, detalló a medios locales que los afectados son una antropóloga que llegó al país desde Sudáfrica, además de sus dos hijos, de 9 y 5 años de edad, así como una trabajadora de salud.

"Los pacientes están en aislamiento, no pueden desplazarse hasta que pase el tiempo respectivo. Están estables y se ha hecho un cerco epidemiológico para evitar que esto se disperse más en nuestro país", expresó.

Cevallos agregó que se está haciendo pruebas a otras dos personas que estuvieron en contacto con los casos detectados con ómicron y han dado un positivo a una prueba de la covid-19.

"Se está iniciando el secuenciamiento para ver si esta positividad corresponde a (la variante) delta, que es de lejos la más frecuente en el país, o también a esta variante ómicron. Esto está en pleno estudio, pero lo que ya está corroborado en el Perú es que tenemos cuatro casos de la variante ómicron", enfatizó.

El ministro dijo que tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como el Ministerio de Salud (Minsa) están buscando a todos los contactos de los infectados, así como conocer su itinerario en las últimas semanas y determinar si fueron a fiestas o reuniones.

"Vamos seguir a las personas con las cuales puedan haber estado relacionadas para establecer un cerco epidemiológico", dijo.

Ante la situación, informó que se hará una reunión de expertos para evaluar las medidas que está tomando el Gobierno frente a la pandemia y el posible impacto de la variante ómicron en el país.

"Las normas hasta este momento se mantienen", dijo en referencia a las restricciones impuestas a las personas que no han completado la pauta completa de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados, así como medidas sanitarias como el uso de mascarilla.

LA DELTA SIGUE SIENDO LA PREDOMINANTE

El pasado viernes el ministro dijo que la variante ómicron es de "preocupación" a nivel mundial ya que, entre sus características figura que es más contagiosa, podría reinfectar a personas que ya han tenido la enfermedad o ser adquirida por ya vacunados.

Cevallos, quien insta constantemente a la ciudadanía a completar su pauta de vacunación, dijo que más del 90 % de las personas que permanecen hospitalizadas y en unidades de cuidados intensivos (UCI) en Perú no ha recibido ninguna vacuna o solo tiene una dosis.

Los expertos del Ministerio de Salud también señalan que, hasta el momento, la variante predominante en el país es la delta, que en la última semana llegó al 98 % de todos los casos detectados.

Aunque los internamientos en hospitales mantienen una tendencia a la baja, en las regiones norteñas de Áncash y Lambayeque se ha reportado un incremento de casos, por lo que se consideran de riesgo alto ante la enfermedad.

El último reporte del Ministerio de Salud señaló que en las últimas 24 horas se detectaron 1.137 casos y que otras 18 personas fallecieron por la covid-19.

De esa manera, en Perú se ha llegado a un total de 202.154 decesos y 2.263.739 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales 2.908 están hospitalizados, 942 de ellos en salas UCI.

También se han aplicado más de 44,8 millones de vacunas y ya hay 20,74 millones de personas con las dos dosis, lo que comprende al 73 % de la población objetivo del país, establecida hasta los 12 años.