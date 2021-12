Paula Badosa y Juan Betancourt, entre las celebrities que no se han querido perder la Copa Davis

04-12-2021 Paula Badosa y Juan Betancourt han sido dos de las celebrities que se han desplazado hasta el Madrid Arena para disfrutar de las finales de la Copa Davis. MADRID, 6 (CHANCE) Fue el pasado mes de agosto cuando comenzaron todos los rumores... ¿Eran Paula Badosa y Juan Betancourt la nueva pareja del verano? Su intercambio de comentarios cariñosos en sus respectivas redes sociales y el hecho de estar en el mismo lugar el mismo día activaron las alertas, que el modelo y la tenista no tardaron en confirmar. Enamoradísimos, gritaban a los cuatro vientos su amor, paseando su felicidad por medio mundo y demostrando que, en lo que a compenetración se refiere, difícil igualarlos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ÓSCAR BARROSO / EUROPA PRESS



MADRID, 6 (CHANCE)



Fue el pasado mes de agosto cuando comenzaron todos los rumores... ¿Eran Paula Badosa y Juan Betancourt la nueva pareja del verano? Su intercambio de comentarios cariñosos en sus respectivas redes sociales y el hecho de estar en el mismo lugar el mismo día activaron las alertas, que el modelo y la tenista no tardaron en confirmar. Enamoradísimos, gritaban a los cuatro vientos su amor, paseando su felicidad por medio mundo y demostrando que, en lo que a compenetración se refiere, difícil igualarlos.



Y es que totalmente 'in love' Betancourt ha 'aparcado' sus compromisos profesionales en nuestro país para acompañar a su novia en los diferentes torneos en los que ha participado, convirtiéndose en el 'talismán' de una Paula Badosa que, pletórica, ha firmado algunos de sus mejores partidos desde que conoció al modelo.



Con la que probablemente ha sido la mejor temporada de su carrera terminada, la tenista y su novio ponían rumbo a las Maldivas para disfrutar de un viaje tan romántico como inolvidable en uno de los lugares más paradísiacos del planeta, tal y como compartieron a través de sus respectivas redes sociales, donde a menudo presumen de su amor y su felicidad. Después de una semana de ensueño, la pareja aterrizaba en Dubai para conocer juntos los siempre espectaculares Emiratos Árabes.



Y ahora, con las pilas cargadas, Paula y Betancourt han regresado a España y su primera parada, como no podía ser de otra forma, ha estado muy relacionada con el tenis. Y es que la pareja no se ha querido perder las semifinales de la David Cup, que se ha celebrado en la útima semana en Madrid y en las que los hemos visto presumiendo de complicidad, sonrisas y un bronceado que ya nos gustaría a muchos.



Además, otros rostros conocidos de nuestro país se han dado cita en el Madrid Arena durante el fin de semana para disfrutar de la final de la Copa Davis en la capital en la que se enfrentó Rusia y Croacia. Fernando Verdasco, como director de las Davis Cup, acompañó a los equipos durante las diferentes jornadas junto a algunas de las autoridades de la ciudad como la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida o la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.



Entre los seguidores del tenis a los que pudimos ven en las gradas estuvieron David Ferrer, los jugadores del Real Madrid Luka Modric y Luka Jovic, junto a su mujer Sofija Milosevic, que también disfrutaron del tenis durante el fin de semana en el que Rusia logró hacerse con la final.



Boris Izaguirre, Jaime de Marichalar, Luis Figo y su mujer Helen Swedin o Jaydy Michel y su marido Rafael Márquez fueron algunos de los rostros conocidos que también se dejaron ver en el Madrid Arena durante el fin de semana.