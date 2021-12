EE.UU. reanuda "Quédate en México" al recibir 30 pedidos de asilo en Texas

Fotografía de archivo en la que se registró a policías estadounidense al resguardar la frontera con Méxcio, en El Paso (Texas, EE.UU.). EFE/Luis Torres

Los Ángeles, 6 dic (EFE).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. comenzó este lunes a aplicar el polémico programa “Quédate en México” en el puerto de entrada de El Paso, que separa la citada ciudad texana con Ciudad Juárez, informaron medios locales.

El Gobierno del presidente Joe Biden había anticipado la semana pasada que, obligado por una decisión judicial, arrancaría este lunes a implementar nuevamente este programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus casos en EE.UU.

En un comunicado, CBP dijo a la televisora KVIA que habrá por día un límite de 30 solicitantes de asilo que se pueden inscribir en el puerto de entrada de El Paso al Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que es el nombre oficial de esa política.

“México ha requerido varias mejoras humanitarias como condición para aceptar la aceptación de afiliados al MPP. Estas son mejoras con las que estamos de acuerdo y que haremos, comenzando con El Paso, donde la implementación del MPP comenzará hoy (lunes)”, detalló CBP en el comunicado compartido por la televisora.

La agencia no entregó detalles sobre la logística de acceso en los puertos de entrada de Estados Unidos entre El Paso y Ciudad Juárez.

Cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump inició MPP en 2019, el Consejo de Población del Estado de Chihuahua, y varios refugios de Ciudad Juárez estaban a cargo de preseleccionar a los solicitantes de asilo y enviarlos al otro lado de la frontera cuando CBP les dijera que estaban listos para recibir un número determinado de personas, pero no está claro si estas organizaciones se encargarán nuevamente.

La aplicación de MPP se ampliará progresivamente y pasará a estar en marcha en otros tres puntos de Texas: Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Los puertos de San Diego y Caléxico (California) y en Nogales (Arizona) también recibirán a los migrantes bajo esta política.

En cumplimiento del MPP, unos 70.000 solicitantes de asilo en la frontera sur fueron devueltos a México antes de que se cancelara en enero pasado.

Un juez federal falló a favor de dos estados conservadores que demandaron al Gobierno demócrata obligándolo a restablecer el programa, aunque sigue buscando la fórmula para cerrarlo de manera definitiva.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó hoy en conferencia de prensa que MPP se retomó con una serie de cambios destinados a "mejorar los componentes humanitarios" del programa.

La portavoz destacó, sin embargo, que la Administración Biden aún siente que el programa es "ineficiente e inhumano". "No lo volvimos a implementar con entusiasmo", aseguró.