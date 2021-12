EE.UU. y Rusia hablan sobre riesgos de confrontación en Ucrania

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió a su homólogo ruso de “consecuencias graves” si Moscú realiza una incursión militar contra Ucrania, incluso cuando el Kremlin dijo que ve un riesgo creciente de ataque de su vecino a los separatistas respaldados por Rusia allí.

Al calificarlo de “momento crítico”, Blinken dijo el jueves que EE.UU. está “profundamente preocupado sobre el plan de Rusia para retomar las agresiones contra Ucrania”. Sentado junto a él antes de sus conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que cualquier expansión adicional de EE.UU. y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Este constituiría una amenaza para Rusia.

La reunión de 30 minutos que sostuvieron dos diplomáticos en Estocolmo pareció allanar el camino para una conversación entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. “Es probable que los presidentes hablen directamente en un futuro próximo”, dijo Blinken a los periodistas después de su reunión con Lavrov, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov dijo que Moscú espera que la tan esperada llamada se lleve a cabo en los próximos días. Biden dijo la semana pasada que esperaba hablar pronto con el líder ruso sobre la crisis de Ucrania.

La sesión del jueves con los principales diplomáticos fue la primera conversación cara a cara entre sus países en semanas a medida que aumentan las tensiones por lo que, según EE.UU., es una importante acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.

Lavrov dijo a la prensa que Rusia está estableciendo sus términos para resolver esas tensiones. “Creo que todos los que escucharon al presidente Putin se dieron cuenta de que nuestras propuestas son serias y ahora las estamos poniendo por escrito”, dijo en una conferencia de prensa en Estocolmo. “Veamos cuál será la reacción”, dijo, y agregó que Rusia está lista para hacer lo que tenga que hacer para garantizar su seguridad si Occidente se niega a considerar su enfoque.

Riesgo militar

Hasta ahora, el Kremlin ha mostrado pocas señales de haber sido disuadido por las crecientes demandas de las capitales occidentales de retirar sus tropas. En cambio, acusó a Kiev de planear ataques a los separatistas que Rusia apoya en la región oriental de Donbas en Ucrania.

“El riesgo de una acción militar en Ucrania sigue siendo alto”, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a los periodistas el jueves. “Vemos una creciente intensidad de acciones de provocación en la línea de contacto” entre las fuerzas ucranianas y los separatistas, dijo.

El jueves temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, prometió moderación, diciendo que su país “no tiene intenciones de provocarlos o de realizar operaciones militares en Donbas”. Aun así, hablando después de una reunión con Blinken, dijo que Kiev está buscando un “paquete de disuasión” que haría que “el presidente Putin lo piense dos veces antes de recurrir a la fuerza militar”.

Lavrov advirtió el jueves en un discurso en una cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que la expansión de la OTAN hacia Rusia plantea el “temido escenario de la confrontación militar”. Dijo que Moscú pronto propondrá un plan de garantías de seguridad que quiere de Occidente que bloquearía una mayor expansión de la alianza y sus armas, un plan que probablemente encontrará poco apoyo entre EE.UU. y sus aliados.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, hablando con los reporteros bajo condición de anonimato, describió la reunión Blinken-Lavrov como formal y libre de teatralidad. Si bien EE.UU. quiere evitar el conflicto, no hubo avances, dijo. Los dos también hablaron sobre las expulsiones por represalias que han reducido el personal en las embajadas de sus países, pero tampoco llegaron a ningún acuerdo, según el funcionario.

