Alguacil, "contento" con lo demostrado, aunque "enfadado" por la derrota

San Sebastián, 26 abr. (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó tras perder con el Real Madrid que por un lado sale "contento" con lo que su equipo hizo ante la plantilla más en forma de Europa pero por el otro se ha perdido y "el equipo se va fastidiado y enfadado a casa".

No quiso poner excusas en rueda de prensa el técnico txuri urdin, y dejó claro que "no existe la suerte. Hoy hemos hecho un partidazo, aunque no es suficiente para matar a un gigante como el Real Madrid".

"Es importante cómo se juega. El equipo llega, el equipo genera, pero en 3/4 de campo le cuesta y el equipo es consciente de ello" añadió Alguacil.

La Real podría ver reducida la distancia que mantiene con Betis y Valencia en la pelea por puestos europeos, aunque el míster de Orio quiso recordar que "siempre que la Real se ha clasificado a Europa en los últimos años, ha sido en el último momento, y este año no va a ser diferente".

También quiso lanzar Alguacil un mensaje de optimismo a la afición: "Sé que los números no acompañan, pero veo jugar y entrenar al equipo, y si lo sigue haciendo como lo ha hecho hoy, tengo claro que lograremos cumplir con el objetivo".

Takefusa Kubo declaró al término del partido que no le pareció falta de Ander Barrenetxea sobre Aurélien Tchouaméni en el gol realista anulado por el VAR, y que en Liga de Campeones no es una acción que se pitaría. A lo que Alguacil, tajante, destacó que comparte la opinión del nipón.