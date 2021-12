Comisionado de la OEA: "la ausencia de democracia deja más migrantes que la guerra"

El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana, David Smolansky. EFE/Giorgio Viera

Barranquilla (Colombia), 2 dic (EFE).- El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana, David Smolansky, recordó este jueves que pronto habrá más migrantes y refugiados venezolanos que de cualquier otro país, incluidos países en guerra como Siria.

"La crisis de migrantes y refugiados venezolanos para 2022 proyecta ser la más grande del mundo; va a haber más migrantes venezolanos que sirios", dijo Smolansky durante su intervención virtual en el panel "Refugiados y movimientos migratorios durante crisis económicas y conflictos políticos", celebrado hoy en el Congreso Mundial de Juristas que se lleva a cabo en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Eso supone -incidió el comisionado- que "la ausencia de libertades, la ausencia de democracia y la ausencia de justicia pueden dejar flujos migratorios mayores que países en guerra".

En esos mismos términos se refirió a la situación que vive su país el opositor venezolano Leopoldo López, quien habló de siete millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, aunque las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) hablan de algo más de 6 millones.

"El problema de la migración de venezolanos no va a terminar, va a continuar porque el origen del problema es la dictadura, es Nicolás Maduro", aseguró el opositor, que viajó a Barranquilla desde España para participar en el Congreso.

López subrayó que el mundo no quiso escuchar cuando la oposición alertaba de la situación que vivía Venezuela y así lamentó "la complicidad pasiva del mundo democrático que no le dio prioridad a lo que nosotros estábamos denunciando y nos decían que estábamos exagerando".

Y aprovechó para "alertar del deterioro ya no solo en Venezuela sino en otros países de la región".

En ese sentido, el abogado colombiano Javier Jaramillo, presidente de Pro Corp, aludió a la situación en Haití, donde el 14 % de la población ha emigrado "no por guerra o por una dictadura", sino por catástrofes naturales y por falta de oportunidades económicas.

Los haitianos, que tras atravesar zonas como la peligrosa selva del Darién que separa Colombia y Panamá, o países como Honduras o México, son detenidos en la frontera y pasan a formar parte de las 1,7 millones de personas detenidas por EEUU en su "intento de migrar ilegalmente".

La migración se expone a políticas cambiantes y a situaciones complicadas donde por cada país que pasan les exponen a diferentes situaciones. Además, sigue habiendo falta de información sobre los canales regulares, según los panelistas.

"Son víctimas de la falta de políticas claras o estables para la migración", dijo el abogado colombiano, que denunció la falta de "políticas unificadas" y aseguró que las crisis migratorias se deben tratar desde "una perspectiva internacional".

El XXVII Congreso Mundial de Juristas comenzó este jueves en Barranquilla, con más de un centenares de paneles sobre las cuestiones fundamentales que preocupan al mundo actual, y se celebrará hasta el viernes, con la asistencia del rey de España, Felipe VI, y autoridades y representantes de todo el mundo.