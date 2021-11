Perú.- El Gobierno de Perú considera la declaración de emergencia en "determinados lugares" afectados por el terremoto

29-11-2021 El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita las zonas afectadas de la región amazónica del país por el terremoto de magnitud 7,5. Castillo reconoce que cuando se dan este tipo de desastres naturales no puede haber "tinte político" en la respuesta del Gobierno Las autoridades registran ya más de 120 heridos y más de 2.000 afectadas por el fuerte seísmo POLITICA TWITTER PRESIDENCIA DE PERÚ



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha reconocido que el Gobierno del país considera la declaración de emergencia para "determinados lugares" afectados por el fuerte terremoto de magnitud 7,5 que ha sacudido el norte del país este domingo.



"Nos están solicitando en algunos casos evaluar la declaratoria de emergencia para determinar los lugares. Estamos en este momento trabajándola para ver si amerita y para que esto facilite la atención sobre todo a las personas y familias que en estos momentos necesitan ayuda", ha explicado Vásquez.



La 'premier' habría mantenido este domingo una serie de encuentros virtuales con los gobernadores regionales de las zonas más afectadas por el seísmo, quienes le habrían reconocido que "todavía están con capacidad para responder", en referencia a suministros alimentarios y capacidad de alojamiento para los damnificados, recoge la emisora RPP.



Además, Vásquez ha informado de que se desplazará a las zonas cercanas al epicentro del terremoto, como el Datem del Marañon, donde comunidades indígenas han quedad incomunicadas.



"Nuestra preocupación y máxima atención está puesta en Amazonas y zonas afectadas por el reciente sismo. En coordinación con el presidente (de Perú) Pedro Castillo, estamos gestionando acciones del Gobierno", ha señalado Vásquez, quien además ha hecho "un llamado a la tranquilidad a la ciudadanía".



CASTILLO ACUDE AL LUGAR



Por su parte, el presidente Castillo, se ha desplazado hasta las zonas más damnificadas de la región Amazonas, como La Jalca, a las que ha trasladado su solidaridad.



"No descansaremos hasta que la población tenga la seguridad de estar en sus hogares tranquilos. Me encuentro con los ministros en el lugar de los hechos, gestionando la reconstrucción de las zonas más afectadas", ha aseverado Castillo en sus redes sociales.



El mandatario ha reconocido que el valor de un Gobierno es "estar donde su pueblo más lo necesite", además de informar de que ha dado la orden de desplegar "acciones inmediatas" para apoyar a los afectados frente a los daños materiales.



Por otro lado, ha remarcado que prestará su apoyo y tomará acciones respecto al terremoto pensando en todos los peruanos porque cuando ocurren desastres naturales de tal envergadura, no puede haber "tinte político" en la respuesta gubernamental.



"Cuando pasan estos casos no hay un tinte político. La gente que piense a favor o en contra, igual voy a estar con los que estén o no esté a nuestro favor. Si pasa el día de hoy o más tarde algún desastre, estaré con los hermanos al margen de cualquier tinte político porque primero está la vida de los peruanos", ha zanjado.



FUERTE TERREMOTO



Un seísmo de magnitud 7,5 ha sacudido este domingo la región amazónica de Perú, en el norte del país, según ha informado el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El terremoto ha causado daños en el norte de la nación andina, así como en el sur de Ecuador, y por el momento se ha registrado un deceso y al menos 126 personas heridas, así como más de 1.200 damnificadas y otras casi 2.000 afectadas.



Además, según el último informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ha contabilizado 76 viviendas destruidas, 147 inhabilitadas y más de 360 registran daños en su estructura.



Del mismo modo, se ha destruido un establecimiento de salud y otros siete se han visto afectados, al igual que trece templos, que se suman a los dos que ya han colapsado.