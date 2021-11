España.- Defensa de Puigdemont celebra la decisión de la Justicia europea que ratifica que la euroorden está suspendida

25-09-2021 El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en una rueda de prensa a 25 de septiembre de 2021, en L'Alguer, Cerdeña (Italia). El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ofrece esta rueda de prensa tras encontrarse esta tarde con el actual presidente catalán. Puigdemont ha mantenido su agenda de este sábado un día después de salir de la prisión, y está citado el 4 de octubre por las autoridades judiciales italianas para la primera vista sobre su extradición. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press



Recuerda que el auto del TGUE ratifica que mantiene la inmunidad, algo que "parece que el juez Llarena no había asumido"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Genralitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha celebrado el auto del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) porque ratifica que el procedimiento penal contra Puigdemont, y por tanto la euroorden, "está suspendido por imperativo legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" después de que el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena elevara una cuestión prejudicial en marzo de 2021.



El TGUE ha rechazado este viernes devolver de manera cautelar la inmunidad europarlamentaria del expresidente catalán pese a su reciente detención en Italia, al considerar que la orden europea de detención y entrega emitida contra él está suspendida en toda la UE mientras la Justicia europea resuelve la cuestión prejudicial remitida por el juez instructor de la causa del procés.



Boye, en declaraciones a los medios en un receso del juicio que se sigue contra el comisario José Manuel Villarejo y en el que lleva una acusación, ha explicado que con este auto queda claro que "no sólo se ha suspendido el procedimiento en España sino las consecuencias de ese procedimiento como sería la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).



Al hilo, apunta que el auto del vicepresidente ratifica que Puigdemont mantiene la inmunidad de desplazamiento, algo que han defendido desde hace mucho tiempo "y que parece que el juez Llarena no había asumido ni entendido". Además, el abogado incide en que el TGUE apunta que "da lo mismo lo que diga" el juez instructor.



Por otro lado, ha señalado que tanto Puigdemont como los eurodiputados y exconselleres Toni Comín y Clara Ponsatí han recibido la noticia con alegría aunque ha matizado que era "lo esperable". "Pedimos las cautelares para que el vicepresidente se pronunciara taxativamente sobre temas que en el Tribunal Supremo no estaban entendiendo", ha añadido.



Asimismo ha incidido en que tienen inmunidad de desplazamiento, que las euroordenes están suspendidas y que dado que el procedimiento interno en España también lo está, conlleva "la suspensión también las de las ordenes nacionales de detención". "Creo que no podemos seguir discutiendo al respecto", ha apostillado.



EL AUTO DEL TGUE



El auto del vicepresidente del Tribunal europeo --que también afecta a las demandas presentadas por los otros dos eurodiputados de JxCAT y exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí-- recalca que las autoridades nacionales del resto de países de la UE, en virtud del principio de cooperación leal, deben tener en cuenta la "suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados" hasta resolver la prejudicial.



En este sentido, la Justicia europea considera que el episodio ocurrido en Sicilia, cuando Puigdemont fue detenido en el aeropuerto y puesto en libertad con posterioridad "vienen a confirmar" que no hay riesgo de que un Estado miembro ejecute la euroorden mientras el proceso esté en suspenso, por lo que no existe un riesgo de perjuicio grave que exija devolverle la inmunidad.