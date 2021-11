Bangkok: el nombre de la capital es récord mundial y trabalenguas

ARCHIVO - Frente al ayuntamiento de Bangkok se encuentra grabado el nombre oficial de la capital tailandesa, considerado por el Libro Guiness de los Records como el más largo del mundo: "Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit". Foto: Carola Frentzen/dpa

Bangkok es una ciudad con muchos superlativos. Pero solo unos pocos saben que el nombre oficial de la gran metrópolis tailandesa cuenta con un récord mundial. Con sus 168 caracteres latinos, el nombre de la capital no es solo un trabalenguas, sino también el topónimo más largo del mundo, un récord que quedó registrado en el Libro Guinness ya hace años. De forma abreviada, la mayoría de los tailandeses llaman a su capital simplemente "Krung Thep", que suele traducirse como "ciudad de los ángeles". Sorprendentemente, hay muchos tailandeses que pueden decir el nombre completo sin titubear. Y la razón de este logro no es más ni menos que una canción. "A finales de la década de 1980, el grupo de rock Asanee-Wasan le puso música al nombre de la capital y esa canción muy pegadiza se hizo muy popular", señala Danai Ployplai. El lingüista y profesor de la Universidad de Chulalongkorn, de 31 años, escribió su tesis de maestría sobre los orígenes de los nombres tailandeses, especialmente los de carácter real. "Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit", recita el joven profesor con una fluidez casi musical. Bangkok era el nombre del pueblo a orillas del río Chao Phraya, antes de ser elegida como nueva capital del antiguo Siam en 1782. "El origen exacto no está claro, pero el nombre se compone de "bang" y "kok", que presumiblemente significa 'lugar junto al gran río con muchos árboles'", detalla Ployplai. En todo el mundo se sigue utilizando este antiguo nombre. Pero para esta ciudad de rápido crecimiento, donde desde hace casi 240 años residen los reyes y donde en la actualidad viven más de 15 millones de personas, se necesitaba un nombre más resonante. "Necesariamente, tenía que ser más largo que los nombres de otras ciudades para destacar la importancia del lugar", explica Ployplai. Incluso en la escritura tailandesa, la palabra formada a partir de las antiguas lenguas indias pali y sánscrito tiene 139 caracteres. En la plaza frente al Ayuntamiento, el término está grabado en letras doradas sobre piedra negra, y se necesitan unos segundos para recorrer con la vista todo el nombre. Al lado, una placa explica su significado: "La gran ciudad de ángeles, residencia del santo Buda de Esmeralda, llena de prosperidad y belleza eterna, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, en la que abundan los Palacios Reales, morada celestial brindada por Indra y construida en la tierra por Vishuakarma para los dioses reencarnados". Pero no solo pasa con la capital, también el nombre y el apellido de la mayoría de los tailandeses tiene lo suyo. Una de las razones es que los ciudadanos pueden "componer" sus propios apellidos. "En Tailandia, los nombres de familia son tan largos y únicos porque solo las personas emparentadas entre sí pueden tener el mismo apellido", explica en su blog la tailandesa Surassa Fhaumnuaypol. Agrega que, en general, no más de cien personas tienen el mismo apellido. La gente busca sobre todo que el nombre sea original. "También se pueden utilizar los nombres de los dioses. La ley solo prohíbe tomar el nombre del monarca reinante, por lo demás todo está permitido", destaca Fhaumnuaypol. El rey Rama IX, fallecido en 2016, a quien se conocía simplemente como "Bhumibol", firmaba los documentos oficiales como Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej. Sin embargo, también había ceremonias en donde se requería llamarlo por su nombre oficial: Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Phumiphon Adunyadet Mahittalathibet Ramathibodi Chakkrinaruebodin Sayaminthrathirat Borommanat Bophit. Normalmente, los tailandeses no tienen que luchar en el día a día con formaciones de palabras tan complicadas. Tal es así, que cuando Ployplai pregunta a sus alumnos por el significado de sus propios nombres, la mayoría no puede responder porque les resulta muy complicado. El lingüista cita como ejemplo el apellido "Assavvavirulhakarn", que se compone de cuatro partes en pali y puede interpretarse de este modo: "El clan del caballo que se elevará en el futuro". Hay algo más que diferencia a Tailandia de otros países y es que las personas pueden cambiarse el nombre tantas veces como quieran, incluso de manera oficial. "A algunos simplemente no les gusta su apellido, otros creen que trae mala suerte y otros puede que hayan recibido el consejo de un monje para que se cambien el nombre por otro determinado", señala Ployplai. Además explica que para destacarse y no repetir nombres de otras familias, las formaciones de palabras se alargan cada vez. Sin embargo, casi todos los tailandeses tienen apodo. Los padres suelen dar el sobrenombre, pero también éste se puede modificar a lo largo de la vida. Mientras que los nombres y apellidos solamente aparecen en los documentos oficiales, los apodos, en su mayoría simples, se utilizan siempre. También en este caso, según Ployplai, cuanto más inusual mejor, y por eso muchos utilizan apodos provenientes del inglés. "Desde Joke (broma) y Smile (sonrisa), hasta Gift (regalo), Bank (banco), Book (libro), Golf, Apple (manzana) o Cherry (cereza). Lo más importante es que suene extranjero y único", destaca. Por su parte, la bloguera Surassa "Anna" Fhaumnuaypol cuenta que ya se topó con algunos sobrenombres muy curiosos: "Conozco a uno que se apoda 'Password' (contraseña), mientras que el de su hermano, como no podía ser de otra manera, es 'Username' (nombre de usuario)". dpa