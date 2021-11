Diplomática de EEUU dice que "no hay interés" de El Salvador para mejorar lazos

Diplomática de EEUU dice que "no hay interés" de El Salvador para mejorar lazosSan Salvador, 22 Nov 2021 (AFP) - La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, aseguró este lunes que el gobierno de Nayib Bukele no está interesado en mejorar la complicada relación bilateral, al tiempo que señaló a San Salvador de pagar ataques en redes sociales contra Washington."No hay interés por parte del gobierno (de Bukele) de mejorar la relación con los Estados Unidos", aseguró Manes en rueda de prensa.La diplomática, que llegó a El Salvador en junio, explicó que su puesto interino como encargada de negocios termina esta semana y retomará su cargo como subcomandante del Comando Sur de Estados Unidos sin haber logrado mejorar la situación.En enero, tras el cambio de gobierno en Washington, dejó el puesto el embajador nombrado por el exmandatario Donald Trump, y fue designado un encargado de negocios a la espera de un nuevo nombramiento. Ese hecho, según había expresado Manes anteriormente, es normal y no tiene relación con la tensa relación.Manes explicó este lunes que ella llegó al país por decisión del gobierno de Joe Biden, luego de que en mayo el nuevo parlamento oficialista salvadoreño suscitara la preocupación internacional tras remover al fiscal general y destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, a quienes Bukele había criticado por bloquearle sus planes de lucha contra el covid.Según la diplomática, que ya fue antes embajadora en El Salvador, también hubo otras señales "antidemocráticas" tomadas por el gobierno salvadoreño y que preocuparon a Estados Unidos, entre ellas la disposición del Congreso de pasar a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.Manes indicó además que tanto el gobierno de Estados Unidos como el mismo presidente Biden han sido objeto de ataques en redes sociales "pagadas por el gobierno" de Bukele, aunque no dio detalles al respecto.De su lado Bukele acusa a la comunidad internacional de financiar manifestaciones opositoras.Según la encargada de negocios, Estados Unidos quiere arreglar las complicadas relaciones, pero lamentó que por parte del gobierno salvadoreño "no hay señales" de querer hacerlo."De nuestra parte las puertas siguen abiertas, seguimos trabajando en donde podemos, seguimos con la intención de mejorar y mantener la buena relación con los salvadoreños, pero debemos tener una contraparte en eso que quiere lo mismo y hasta el día de hoy no vemos eso", sostuvo Manes.La diplomática también dijo que el gobierno de El Salvador no está cumpliendo con un tratado de extradición vigente entre ambos países, al negarse a enviar a Estados Unidos a "un listado" de salvadoreños que tienen cuentas pendientes con la justicia de esa nación.Entre quienes Estados Unidos requiere en extradición, según dijo Manes, figuran pandilleros de la peligrosa Mara Salvatrucha (MS-13).El puesto de Manes en la embajada quedará en manos de Brendan O'Brien, quien ya lo ocupó a principios de año.ob/lda/rsr