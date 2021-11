Chile: el Gobierno le pedirá al Congreso ampliar el estado de emergencia en La Araucanía y Biobío

Una protesta mapuche choca con la policía en Valparaiso a comienzos de noviembre (Foto: Reuters)

El ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, informó este jueves de que el Gobierno solicitará al Congreso ampliar hasta el 11 de diciembre el estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío, escenario en las últimas semanas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Con la nueva prórroga el Gobierno busca ampliar sus capacidades de seguridad asegurándose la presencia de los militares en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y la de Arauco, en el Biobío, que finaliza el próximo 26 de noviembre tras la ampliación lograda el pasado 9 de ese mismo mes.

Delgado destacó que desde que se decretó por primera vez el estado de emergencia el pasado 12 de octubre los actos violentos han descendido un 42%, mientras que los robos han caído un 82 por ciento.

En total, detalló, han sido detenidas 91 personas por su relación en los disturbios. Por su parte, el ministro de Defensa, Blado Prokurica, señaló que “es obligación del Estado adoptar todas las medidas que se encuentren dentro de la legislación” y “utilizar todos los mecanismos” a su disposición “para restituir el orden público” y “resguardar la propiedad pública y privada y la paz”.

La región sur de Chile, donde se concentra la mayor población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas.

En las últimas semanas, en protesta por los actos violentos registrados en la zona, agrupaciones de camioneros bloquearon diversas rutas en los sectores donde se aplicará el estado de emergencia.

Incendio provocado en una escuela de la Araucanía, en Chile. AGENCIAUNO

En las zonas más convulsionadas, el Delegado Presidencial en La Araucanía, Víctor Manoli, evaluó positivamente la acción de los uniformados en apoyo de la policía local, afirmando que en los últimos días no se han registrado hechos de violencia en las provincias de Malleco y Cautín (distantes a 630 kilómetros al sur de Santiago). “Sin lugar a duda el Gobierno está evaluando la posibilidad de pedir una extensión del Estado de emergencia actual, dado que lo que hoy día estamos viendo son índices bastante positivos”, afirmó el representante del ejecutivo.

Por su parte el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, criticó que la presencia militar no cuenta con medidas de respaldo por lo que no solucionan todos los problemas en La Araucanía: “Puede ser una vía, si se entiende que genera control, pero hoy día llevamos más de un mes en esta zona de excepción y no tenemos una política de acompañamiento a esto”.

En tanto, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, postuló un punto de vista crítico respecto a la medida, afirmando que “el Estado de Emergencia no es la solución para la Macrozona Sur”.

(Con información de Europa Press)

