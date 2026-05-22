Técnicas Reunidas votará en su junta del 25 de junio la reelección de tres consejeros independientes

Técnicas Reunidas someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 25 de junio en primera convocatoria, la reelección de los exsecretarios de Estado Silvia Iranzo y Alfredo Bonet, así como de José Nieto de la Cierva, como consejeros externos de la sociedad con carácter de independientes, según el orden del día de la junta remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Silvia Iranzo, que fue secretaria de Estado de Comercio en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, fue nombrada consejera independiente de Técnicas Reunidas en junio de 2022.

PUBLICIDAD

Iranzo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Técnico Comercial y Economista del Estado desde 1987 y ha formado parte de los consejos de administración de Indra y Tecnocom, entre otras compañías. Durante su trayectoria profesional ocupó también los cargos de embajadora de España en Bélgica, presidenta de ICEX España Exportación e Inversiones, presidenta de Invest in Spain y jefa de Riesgo-País en el Banco de España.

Por su parte, Alfredo Bonet fue nombrado por primera vez consejero independiente de Técnicas Reunidas en junio de 2018 y reelegido cuatro años más tarde para el mismo puesto.

PUBLICIDAD

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Comercial y Economista del Estado, Bonet ha desarrollado su carrera tanto en el sector público como en el privado.

En el área económica y comercial de la Administración Pública ha sido subdirector general de Política Comercial de la Unión Europea y Relaciones con el GATT (1991-1993), consejero Económico y Comercial de España en Miami (1987-1991) y Milán (1993-1997), director General de Promoción del ICEX (2001-2004), secretario general de Comercio Exterior y miembro de los consejos de administración del ICO y Navantia (2004-2010), y secretario de Estado de Comercio Exterior y presidente del ICEX y de Invest in Spain (2010-2012), entre otros cargos.

PUBLICIDAD

Por su parte, José Nieto de la Cierva también llegó al consejo de administración de Técnicas Reunidas en junio de 2018, siendo reelegido cuatro años más tarde.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado, primero como consultor en KPMG España, posteriormente como parte del Grupo JP Morgan en España, consejero del Chase Manhattan Bank y 'Managing Director' de Chase Manhattan Bank en España entre 1998 y 2002.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se incorporó a Banesto, donde fue director general adjunto de Banca de Empresas y director general de Banca Mayorista. También ha ocupado cargos en el Grupo Banca March, donde fue presidente de Banco Inversis, consejero delegado de Banca March, consejero y miembro de la Comisión de Auditoría de Corporación Financiera Alba, consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Ebro, y consejero de Aegon España. También fue director general de Banco Sabadell entre 2018 y 2022.

Además de la reelección de estos tres consejeros, Técnicas Reunidas votará en su junta las cuentas anuales de 2025, la gestión llevada a cabo por el consejo de administración, la propuesta de aplicación del resultado obtenido el año pasado y la reelección de su auditor de cuentas.

PUBLICIDAD