Sara Carbonero reaparece muy emocionada tras la muerte de su madre: "Nunca voy a estar bien"

Sara Carbonero sufría el pasado 12 de abril uno de los mayores golpes de su vida, el fallecimiento de su madre Goyi Arévalo a causa de una enfermedad que tristemente le ganó la batalla, dejando totalmente abatida a la periodista, que estas semanas ha estado alejada del foco mediático y refugiada en el cariño de su novio Jota Cabrera, de sus hijos Martín y Lucas, y de sus seres queridos sobrellevando su dolor por la pérdida de uno de sus grandes pilares en la más estricta intimidad.

Sin embargo, y demostrando su fortaleza y que la vida debe continuar aunque no son momentos fáciles, la de Corral de Almaguer ha reaparecido públicamente este jueves 21 de mayo en la inauguración de la nueva tienda de la firma de moda que capitanea junto a Isabel Jiménez, 'Slowlove', en el centro comercial de La Moraleja Green.

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Una vuelta al trabajo en la que, arropada en todo momento por su íntima amiga y socia, ha brillado con un diseño de su marca, un dos piezas de blazer estructurada con hombros marcados, cierre cruzado y solapas clásicas, y un pantalón fluido en un favorecedor estampado tipo arty en tonos azules y blancos fieles al estilo boho-chic que ha convertido en una de sus señas de identidad.

"Cuando empezamos en 2015 esto era una cosa muy, muy, muy pequeñita, una start-up, y poquito a poco y gracias a Tendam, pues mira, hemos conseguido este gran sueño de estar aquí, sobre todo por acercarnos a la clienta, porque la clienta viva la experiencia Slow Love, ¿no? Entonces estamos muy orgullosas de dónde estamos después de este tiempo, con el trabajo nuestro, pero también de un maravilloso equipo que tenemos detrás" ha expresado Sara, mientras Isabel ha reconocido que nunca pensaron que llegarían tan lejos con este sueño que nació fruto de su pasión convertida por la moda.

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"Nunca, nunca nos hemos peleado de verdad, es que suena fatal todo, suena mentira, pero nos hemos compenetrado siempre muy bien. Tampoco había motivo para pelearnos, quiero decirlo, que si no nos está de acuerdo en algo pues se hablaba, pero nunca ha habido una pelea. Además, nos entendemos muy muy bien, sin hablar casi, o sea que había mucho mucho respeto, mucho cariño. Eso quizá claro viene de la amistad, primero es la amistad y luego era todo lo demás" ha destacado la ex de Iker Casillas, reconociendo que tener a la presentadora de Informativos Telecinco como amiga "es un regalo de la vida": "Igual que te toca a veces eso, tu familia de sangre y luego van apareciendo personas que son... del alma. Que te van haciendo la vida pues también muy bonita y que son casi igual de importantes a veces que esa familia de sangre".

Como ha revelado Isabel, "desde que nos conocimos en un plató hemos conectado mucho. A mí me sorprendió, claro, al final yo soy de Almería, ella es de Corral, venimos de mundos entre comillas parecidos, a mí me sorprendió mucho cuando por primera vez me invita a su cumpleaños y yo me espero pues en una fiesta de gente como muy famosa, y me encuentro sus amigos de toda la vida. Claro, yo vi aquello y dije, si son como mi gente, ¿sabes? Y a ella le pasó igual, entonces nos encontramos en mundos muy parecidos". "Somos campechanas, campechanas, naturales" ha apuntado Sara con una sonrisa.

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¿Se imaginan a la Reina Letizia vistiendo de Slowlove? La manchega no ha dudado en confesar que "sería un sueño, ojalá. Además ella es muy marca España, lo está haciendo muy bien, no me quiero meter en ningún jardín, pero a mí es que me gusta, me gusta mucho, me gustó mucho como leyó el otro día el fragmento del libro y me gusta cómo se involucra con las causas, entonces pues sí, nos encantaría verla vestida de Slow. Y a la Princesa Leonor también, es para todas las mujeres".

Una reaparición en la que Sara se ha pronunciado con orgullo sobre la primera entrevista que ha concedido su hijo Martín, que a sus 12 años sigue los pasos de Casillas como portero y, además de apuntar maneras por su talento bajo palos, ha demostrado una gran madurez para su edad: "Me dio un poquito de miedo la verdad... yo no sabía que iba a tener tantas repercusiones, era una entrevista dentro de un contexto deportivo. Nos pidió permiso a su padre y a mí, no vimos nada malo en que tres compañeros hablaran, y luego creo que se ha hecho un poco de bola. Está fenomenal, yo que te voy a decir de él, que yo estoy súper orgullosa de cómo es, pero sí, cómo se quieren los hermanos, que luego en casa se están pegando todo el día, pero ahí se quieren un montón, pero ahora ya quiero como bajar el perfil y tal, porque es muy pequeño y me gustaría que siguiera siendo así y... que se le deje un poquito tranquilo" se ha sincerado, asegurando que no le dio tiempo a darle ningún "consejo" pero que su pequeño "es un niño bastante maduro para su edad y me encantó, me encantó".

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Hace poco más de un mes que falleció su madre y, como ha confesado a corazón abierto, está "con mucha pena, como toca, pasando el duelo como puedo, despacito, sin... Bueno, es que no hay muchas palabras, sin intentar evitar ninguna etapa. Ahora es lo que toca, o sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento. Atravesándolo para luego, entiendo que con el tiempo, pues nunca voy a estar bien, o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente".

"Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos, y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal, entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste" ha concluido, admitiendo que no sabe si llegará el momento en el que el recuerdo de su madre la haga feliz.

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