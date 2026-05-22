Disputas por la tierra entre indígenas dejan al menos seis muertos y más de 100 heridos en Colombia

Al menos seis personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas a causa de disputas violentas por tierras ancestrales entre miembros de los pueblos indígenas misak y nasa en una zona rural del municipio de Silva, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Así lo ha confirmado el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en un mensaje de vídeo difundido en redes en el cual ha calificado a este enfrentamiento de "absurdo" entre ambos pueblos indígenas caucanos.

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Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha hecho un llamamiento "urgente" a "detener de inmediato cualquier agresión o confrontación entre las comunidades", al tiempo que ha defendido que no se puede "permitir" que "continúe escalando una situación que hoy está dejando personas heridas, familias afectadas y vidas perdidas".

Recalcando así que "ninguna diferencia" puede "justificar el dolor, la muerte y el riesgo al que está siendo expuesta la población", Guzmán ha urgido a las autoridades indígenas, líderes, organismos de Derechos Humanos e instituciones a unirse en pro de "construir caminos de concertación que permitan frenar cualquier hecho violento y proteger la vida".

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ARGUMENTOS DE LAS PARTES ENFRENTADAS

De acuerdo con la gobernadora de la comunidad misak, Liliana Pechene, el territorio en disputa estaba siendo ocupado de manera "ilegal" por parte del pueblo Nasa. Este argumento habría motivado que ese pueblo ingresara en la madrugada del jueves al referido territorio para recuperarlo, provocando una reacción inmediata por parte de los integrantes del resguardo indígena nasa de Pitayó y con él los subsiguientes choques violentos.

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Por su parte, el gobernador del cabildo indígena de Pitayó, Pablo Edison Pacho, ha asegurado que sufrieron una "arremetida" por parte de la comunidad misak en la cual fueron "encerrados" y privados de sus teléfonos.

"Estamos tratando de que esta vaina --situación-- no crezca, pero se salió de las manos", ha lamentado Pacho apuntando que la gente está "muy resentida por el tema de la expropiación" a sus comuneros y que, por ende, es "muy difícil controlar los ánimos".

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Rechazando estos hechos por cuenta de los cuales habrían perdido la vida, al menos, dos indígenas del pueblo nasa y uno misak, la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa ha exigido al Gobierno colombiano intervenir en este conflicto en aras de que tomen medidas para "parar esta confrontación".

"Son ustedes los responsables de estas muertes por ser tan permisivos, indiferentes y negligentes ante esta situación que ya se había anunciado", ha rezado el comunicado de esta asociación que, ha avanzando, no permitirá que continúen "más atropellos" ni estos "fuertes hechos" que, ha insistido, devienen de la "terquedad caprichosa de líderes Misak que no entienden razones".

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RESPUESTA DEL GOBIERNO

A propósito de estos hechos que han llevado a ambos pueblos a enfrentarse con palos, piedras y armas blancas, el responsable de la cartera de Defensa ha informado que han sido desplegadas "las capacidades de la Fuerza Pública directamente en el terreno" en aras de "proteger la vida".

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"Nuestros militares, que están en el terreno, van a acompañar a la población, pero también a protegerla, no solamente del enfrentamiento entre ellas sino también de otros actores criminales que podrían estar detrás de acciones contra la población y pueblos indígenas", ha indicado Sánchez tras celebrar un consejo de seguridad extraordinario.

A su vez, el ministro colombiano ha confirmado que de cara al próximo lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado al pueblo nasa y al misak a mantener una reunión en la Casa de Nariño para abordar esta problemática a través del "diálogo" y de la "sensatez".

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Del mismo modo, la vicepresidenta del país latinoamericano, Francia Márquez, se ha ofrecido como una suerte de mediadora para "ayudar a construir caminos de diálogo social" que "en medio de la diferencia" permitan "cuidar la vida entre pueblos hermanos".

"Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social", ha expresado en un mensaje en redes sociales en el cual ha lamentado que el pueblo del Cauca ya "ha sufrido demasiado" al padecer "la violencia y el abandono".

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