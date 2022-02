Ciencia.-Un telescopio espacial buscará vida en las estrella más cercana

16-11-2021 Una vista simulada de lo que el telescopio TOLIMAN podía ver del binario Alpha Centauri a través de su pupila difractiva. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PETER TUTHILL/UNIVERSITY OF SYDNEY



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Un nuevo proyecto de telescopio espacial buscará nuevos planetas potencialmente capaces de mantener la vida alrededor del vecino más cercano de la Tierra, Alpha Centauri.



La búsqueda se centrará en la zona "Ricitos de oro" alrededor del sistema estelar a solo cuatro años luz de distancia, donde las temperaturas podrían permitir la presencia de agua líquida en la superficie de los planetas rocosos.



Presentado ahora, el trabajo en el proyecto comenzó en abril de este año. Científicos de la Universidad de Sydney, en asociación con Breakthrough Initiatives --un conjunto de programas científicos y tecnológicos dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre--, Sabre Astronautics en Australia y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, han nombrado al proyecto TOLIMAN, el nombre derivado del árabe de Alpha Centauri desde la antigüedad.



"Nuestros vecinos estelares más cercanos, los sistemas Alpha Centauri y Proxima Centauri, están resultando ser extraordinariamente interesantes", dijo en un comunicado el doctor Pete Worden, director ejecutivo de Breakthrough Initiatives. "La misión TOLIMAN será un gran paso para descubrir si allí existen planetas capaces de albergar vida".



"Los astrónomos tienen acceso a tecnologías asombrosas que nos permiten encontrar miles de planetas dando vueltas alrededor de estrellas en vastas extensiones de la galaxia", dijo el líder del proyecto, el profesor Peter Tuthill del Instituto de Astronomía de Sydney en la Universidad de Sydney. "Sin embargo, apenas sabemos nada sobre nuestro propio patio trasero celestial.



"Conocer a nuestros vecinos planetarios es muy importante", dijo el profesor Tuthill. "Estos planetas de al lado son aquellos en los que tenemos las mejores perspectivas de encontrar y analizar atmósferas, la química de la superficie y posiblemente incluso las huellas dactilares de una biosfera, las señales tentativas de la vida".



Nuestro vecino más inmediato, Alpha Centauri, es una estrella triple con dos estrellas muy parecidas a nuestro Sol. Cualquiera o ambos pueden albergar planetas templados, mientras que la tercera estrella, la enana roja Proxima Centauri, ya se cree que tiene un planeta en una "órbita Ricitos de oro", descubierto en 2016.



TOLIMAN consistirá un telescopio espacial de diseño personalizado que hará mediciones extremadamente precisas de la posición de Alpha Centauri en el cielo. Si hay un planeta orbitando la estrella, tirará de la estrella produciendo un pequeño, pero medible, bamboleo.



La mayoría de los miles de planetas conocidos fuera del sistema solar, llamados exoplanetas, se han descubierto utilizando telescopios espaciales como las misiones Kepler y TESS de la NASA. Encontrar exoplanetas cerca de casa requerirá instrumentos más afinados, que es donde entra en juego la misión TOLIMAN.



"Nadie está subestimando el desafío, pero nuestro diseño innovador incorpora nuevos trucos. Nuestro plan es una misión ágil y de bajo costo que ofrezca resultados a mediados de la década", dijo Tuthill.



TOLIMAN son las siglas de Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighbourhood, lo que indica el nuevo enfoque para la exploración y el descubrimiento de exoplanetas cercanos.



Un aspecto fundamental de la misión es el despliegue de un nuevo tipo de telescopio que utiliza una lente de pupila difractiva. Este espejo difunde la luz de las estrellas capturada de las estrellas cercanas en un patrón complejo en forma de flor que, paradójicamente, facilita la detección de las perturbaciones de los movimientos de las estrellas que son los signos reveladores de los planetas en órbita.