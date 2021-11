Argentina ante un Brasil sin Neymar por el pase a Catar-2022

Actualiza con comunicado de la CBF ///Montevideo, 15 Nov 2021 (AFP) - La Argentina de Lionel Messi se juega la autoestima y firmar la clasificación al Mundial de Catar-2022 el martes en su casa ante el clasificado Brasil, sin Neymar por una molestia en un muslo, en un clásico sudamericano que eleva el clima de batalla final de una eliminatoria que quita el aliento al continente.En La Paz, la decimocuarta jornada se abre con el choque entre la casi desahuciada Bolivia y un necesitado Uruguay. Venezuela, virtualmente eliminado, recibe a un Perú que se niega a perder la esperanza, Colombia en el 'infierno' de Barranquilla va ante un alicaído Paraguay y en Santiago el renacido Chile intentará frenar al envalentonado Ecuador. - Cuestión de honor - El mundo fútbol mirará hacia San Juan el martes cuando los dos gigantes sudamericanos, Argentina y Brasil, midan fuerzas en un duelo que intentará satisfacer la sed de fútbol que dejó la escandalosa interrupción del duelo de ida en setiembre en Sao Paulo, suspendido por invasión al campo de juego de autoridades sanitarias brasileñas.La FIFA aún no decidió que hacer con esos puntos, pero ni el actual campeón de América ni Brasil, el primer sudamericano en sacar boleto al Mundial, se conforman y saldrán a honrar el clásico con toda su artillería disponible.Pero finalmente no se dará el martes en San Juan el esperado duelo entre Messi y Neymar ya que el brasileño sintió dolores en el muslo izquierdo y no jugará el superclásico, informó el lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)."Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo (...) Debido a que no se le pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajará con la delegación (brasileña) a San Juan", explicó la CBF.Brasil intentará superar la falta de Neymar y de Casemiro en el mediocampo, suspendido, y Messi y compañía intentarán usar a su favor el fervor de una hinchada que volvió a enamorarse de la Albiceleste con la Copa América conquistada en julio en Maracaná.El juego "tiene todas las características de un gran clásico del fútbol mundial, con jugadores de increíble calidad en ambos equipos, mucha historia y rivalidad. Será un gran juego para jugar y ver", resumió el lateral brasileño Danilo.- Sin margen de error - A falta de cuatro fechas para el cierre del premundial, Brasil clasificado con 34 puntos y Argentina arañando el boleto con 28, los dos puestos directos restantes y un lugar para jugar un repechaje con un equipo de otra región acaparan la tensión.Tercero con 20 unidades, Ecuador enfrenta una visita de riesgo ante un Chile que elevó su juego cuando más lo necesitaba. Arturo Vidal y compañía están más vivos que nunca en la cuarta ubicación y quieren confirmar que de la mano del uruguayo Martín Lasarte pueden volver a una Copa del Mundo, tras su ausencia en Rusia-20218La Roja suma 16 puntos, al igual que Colombia y Uruguay, pero está cuarta por mejor diferencia de gol.Los cafeteros intentarán recuperarse de su tropiezo en Brasil (1-0) y con James Rodríguez de vuelta, pese a las dudas que desprende su rendimiento, reciben a Paraguay en Barranquilla."En casa sacando los tres partidos que tenemos y yendo fuera a buscar algún resultado estaremos en el próximo mundial", aseguró optimista el zaguero de la selección colombiana Davinson Sánchez.Los guaraníes apostaron fuerte con cambio de timonel, con el argentino Guillermo Barros Schelotto como flamante DT, pero bajaron en la clasificación y están octavos con 12 unidades.Pero los guaraníes no están solos en la debacle de resultados, Uruguay también suma una serie de resultados nefastos que lo colocaron en la sexta posición y fuera de Catar.Cuestionado como nunca, el veterano entrenador Oscar Tabárez confía en Luis Suárez y sus compañeros para superar la altitud de La Paz a Bolivia, penúltimo con 12 puntos, y sumar un triunfo que le de oxigeno a un equipo que quedó fuera de la Copa del Mundo por última vez en Alemania-2006.Y en otro duelo de equipos en problemas, el Perú de Ricardo Gareca que marcha séptimo con 14 unidades visita a Venezuela, colista y virtualmente eliminado con siete.gfe/ma/ol -------------------------------------------------------------