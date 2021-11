Recuerdan feminicidio de estudiante y represión policial en Caribe mexicano

Activistas y familiares de víctimas de feminicidios se manifiestan para exigir justicia hoy, en el balneario de Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

Cancún (México), 8 nov (EFE).- Colectivos feministas marcharon este lunes por las principales calles de Cancún, Caribe mexicano, a un año de las protestas por el feminicidio de la estudiante Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, y la represión violenta en el Palacio Municipal por parte de policías locales.

Un centenar de mujeres marchó desde una céntrica glorieta hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde hicieron pintas y gritaron consignas por los casos de feminicidio sin resolver.

Desde ese punto iniciaron una marcha silenciosa hasta el Palacio Municipal de Benito Juárez, un edificio que fue nuevamente blindado en puertas y ventanas con placas de acero, sin embargo, a diferencia de otras protestas las manifestantes no intentaron ingresar a sus instalaciones.

Casi al final de la marcha estuvieron presentes Adrián Carrillo y Julián Ramírez, maestros del Colegio Kukulcán, donde estudiaba el nivel medio superior la joven Alexis.

Ante los asistentes, Carrillo recordó los días de angustia que vivieron familiares y amigos de la joven al darse a conocer su desaparición y la forma en que fueron encontrados sus restos en el interior de bolsas negras que fueron abandonadas en un predio baldío.

Para el docente, a un año del feminicidio de Alexis las cosas no han cambiado en Cancún, pues según dijo, en los últimos días se registraron tres casos más.

"Nos balacearon por pedir que no haya más feminicidios, salimos a las calles a pedir que fuera la última vez que hubiera feminicidios y este fin de semana hubo tres más", aseguró.

En esta ocasión Ramírez, maestro y director del Colegio Kukulcán estuvo como espectador y transmitiendo en redes sociales los detalles de la marcha, el año pasado junto con algunas de sus alumnas fue detenido durante varias horas dentro del Palacio Municipal en Cancún.

Al día siguiente se presentó ante los medios de comunicación para denunciar que fueron privados de la libertad ilegalmente, golpeados y torturados y en el caso de algunas mujeres "manoseadas" por los mismos policías.

En la jornada de este día también estuvo presente Wendy Galarza, una de las víctimas de la represión policial del 9 de noviembre, la joven quedó con secuelas por el impacto proyectiles que recibió en la pierna derecha.

"No quieren escucharnos, entonces, vamos a tomar esta plaza hasta que se nos escuche, hasta que podamos tener libertad y seguridad, porque al final de cuentas, todos queremos vivir libres de violencia", señaló Wendy Galarza.

Cabe recordar que en la represión del llamado "9N" de 2020 también fueron heridos dos periodistas que cubrían la fuente policial, actualmente se encuentran bajo el mecanismo de protección para periodistas.

Según los datos oficiales más recientes, entre enero y septiembre de 2021 se registraron un total de 762 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios.

Solo en agosto pasado hubo 108 casos, la cifra más alta registrada en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde 2019, el movimiento feminista ha ido creciendo en el país latinoamericano, con grandes movilizaciones y la presencia de grupos radicalizados, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a acusar a la derecha de estar detrás de las protestas.