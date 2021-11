Dalex lanza un nuevo disco con ritmos bailables para superarse a sí mismo

Fotografía cedida hoy por Vomba donde aparece el cantante puertorriqueño Dalex, una de las máximas estrellas de la nueva generación del género urbano latino, quien lanzó este jueves su nuevo álbum "Unisex". El cantante aseguró a Efe que "Unisex" supera sus otros discos a nivel musical con ritmos más rápidos y bailables. EFE/Vomba

San Juan, 4 nov (EFE).- El puertorriqueño Dalex, una de las máximas estrellas de la nueva generación del género urbano latino, lanzó este jueves su nuevo álbum "Unisex" que, según aseguró a Efe el cantante, supera sus otros discos a nivel musical con ritmos más rápidos y bailables.

"Este disco es súper diferente a lo que hecho. Mi música (anterior) es mucho más lenta, más romántica y sensual. No pierdo esa esencia, pero ahora la música es más rápida, para que la gente la pueda bailar. Quería superarlo y no podía hacer lo mismo, sino algo diferente", sostuvo Dalex.

Y con el propósito de que "Unisex" tuviese temas con ritmos más rápidos y bailables, Dalex, de 31 años, apostó entre sus doce artistas invitados al dúo de Wisin y Yandel, quien anteriormente habían grabado temas separados con él pero no juntos.

UNA GAMA DE ARTISTAS INVITADOS

Además de Wisin y Yandel, otros artistas puertorriqueños invitados en el álbum son los otros dúos Zion y Lennox y Favela, y los solistas Rauw Alejandro, Lenny Tavárez, Jay Wheeler, Lyanno e Izaak.

También participan junto al intérprete de éxitos como "Hola", "Humo", "3AM" y "Quizás" los colombianos Totoy "El Frio" y Ryan Castro, y el estadounidense Trey Songz.

Siguiendo con los temas románticos y sensuales que compone y promueve Pedro David Daleccio Torres, nombre real de Dalex, la canción que grabó con Jay Wheeler en "Unisex", "Superior", podría considerarse la más explícita del disco por su contenido sexual.

"Así fue que fluyó cuando estuvimos ambos en el estudio y la creamos", indicó Dalex, quien trabajó en la composición de ese tema junto a Gabi Morales.

SIN REGLAS AL COMPONER SUS TEMAS

"Cuando creo música, no tengo ninguna regla de componer ni cantar, sino lo que se siente bien y ahí sé que eso va ahí", admitió el también participante de decenas de exitosas remezclas como "Hola", "Pa' mí", "El Efecto" y "Vuelve a ver".

Nacido en Filadelfia (EE.UU.) pero criado en Puerto Rico, Dalex cuenta con un estilo propio en sus canciones, que en su mayoría son sexualmente explícitas y con títulos como "Bellaquita" y "Culo".

Ante ello, Dalex admitió: "en verdad me gusta y ahora los fans me lo piden".

"Sentía que también hacía falta esa esquina en el género, bien cantao, bien bonito. Tú lo puedes cantar y que se escuche bien romántico y es aceptado, pero si te lo dice un rapero de una manera más agresivo, pues no correría la misma suerte", aseguró.

Según explicó Dalex, quien arrancó a grabar "Unisex" en verano de 2020 durante un campamento creativo musical junto a otros cantantes y productores en San Juan, explicó que la musa que obtiene para crear sus canciones siempre surgen en el estudio de grabación.

LA COMPOSICIÓN ES COMO TONIFICAR UN MÚSCULO

"Me dejo llevar por el momento. Cuando voy creando, voy montando ideas y grabo todo el tiempo. Es como un músculo al que tonificas cada vez que vas al gimnasio, y al grabar, te vas poniendo más ágil", destacó.

"Y cuando grabo, si me gusta y se siente bien, lo dejo así. A la hora de componer, hago que conecte con el público", añadió el también autor del disco de pocas canciones o "EP", como son conocidos en la industria musical, "La Nueva Ola", que incluyó el éxito "Pa mí" con el boricua Rafa Pabón.

Dalex ostenta otro EP, "Modo de Avión", con nueve canciones con colaboraciones con Justin Quiles, Farruko, Lenny Tavarez, Sech y Jay Wheeler.

Pero, el tema que catapultó a Dalex al estrellato fue el "remix" (remezcla) de "Pa mí" junto a Pabón, Sech, Cazzu, Feid, Khea y Tavarez, ocho años después de arrancar su carrera junto a Jayma, hasta que el dúo se separó y el cantante firmó un contrato con el sello Rich Music.

"El proceso ha sido lento, poco a poco, pero tampoco tengo prisa. Las cosas tienen que pasar cuando sea el momento preciso. No es el primero que llegue, sino disfrutándome el proceso de crear música en el estudio, la cantidad de seguidores creciendo y viajar presentando mis creaciones", puntualizó.