Bad Bunny, Alejandro Fernández y Maná actuarán en los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Bad Bunny, Alejandro Fernández, Pablo Alborán, Maná, Myke Towers y Juanes, acompañado de Rubén Albarrán y Meme del Real, se sumaron este lunes al listado de actuaciones que amenizarán la gala de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).

Estos artistas se suman a los anunciados previamente por la Academia Latina de la Grabación: C. Tangana, Rubén Blades, Ozuna, Paula Arenas, Nella y Danna Paola.

Entre las actuaciones previstas destaca la aparición del panameño Blades, quien subirá al escenario junto a Roberto Delgado y una orquesta de 20 músicos, tan solo un día después de ser homenajeado como "Persona del Año" en una ceremonia dedicada a su carrera.

Juanes también acudirá acompañado, en su caso de Rubén Albarrán y Meme del Real (de Café Tacvba), para interpretar el tema "No Tengo Dinero" inmortalizado por Juan Gabriel.

Por su parte, C. Tangana se estrenará en los Latin Grammy con un espectáculo en el que estará arropado por una larga lista de músicos: Omar Apollo, Antonio Carmona, Diego del Morao, Jorge Drexler, Israel Fernández, La Húngara y Natalia Lafourcade.

El español parte como uno de los favoritos a los premios con sus cinco nominaciones, solo por detrás de Camilo, con diez nominaciones, y Juan Luis Guerra, con seis.

Los premios más importantes de la música latina regresarán al formato presencial después de la edición virtual organizada el año pasado por la pandemia.

El músico Carlos Rivera, la cantante y modelo Ana Brenda Contreras y la actriz Roselyn Sánchez serán los encargados de presentar la edición número 22 de los Latin Grammy, bajo el lema "redescubrir lo importante en la vida a través de la música" ("Rediscovering Life Through Music").

Contreras presentará la gala por segunda vez, al igual que Rivera, mientras que Sánchez lo hará por quinta ocasión.

Rivera iba a ser el presentador de la ceremonia virtual del año pasado, pero tuvo que retirarse horas antes de la retransmisión porque estuvo en contacto con una persona contagiada de coronavirus. El músico Víctor Manuelle fue su sustituto.