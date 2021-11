Tania Libertad cierra el Festival Cervantino con homenaje a Armando Manzanero

Público asiste al concierto de la cantante peruana Tania Libertad hoy, en la clausura de la 49 edición del Festival Internacional Cervantino 2021, en la ciudad de Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez

Guanajuato (México), 31 de octubre (EFE).- La cantante Tania Libertad ofreció este domingo un concierto homenaje al compositor Armando Manzanero, fallecido en diciembre pasado, que puso el broche de oro de la edición 49 del Festival Internacional Cervantino (FIC) en la ciudad mexicana de Guanajuato.

La artista, autora de 35 álbumes y reconocida en el 2009 con el Grammy Latino a la Excelencia y Trayectoria Musical, rindió tributo a quien fuera su íntimo amigo, acompañada en algunos temas por la cantante mexicana Joaquina Mertz y Juan Pablo Manzanero Blum, hijo del compositor.

El concierto inició con la canción "Te extraño", misma que generó la ovación de los aproximadamente 1.200 asistentes reunidos en la emblemática Alhóndiga de Granaditas, edificio del centro de Guanajuato.

Continuó con "Dormir contigo", "Esperaré", "Nada personal", "Cuando estoy contigo" y "Señor amor".

En ese momento subió al escenario Joaquina Mertz, quien entre lágrimas confesó que desde hace 15 años soñaba con cantar en ese lugar e interpretó piezas como "Tal vez, quizás" y "No".

Luego Tania Libertad invitó a Juan Pablo Manzanero, a quien llamó "digno heredero" de Armando, quien murió de covid-19 el 28 de diciembre del año pasado.

Él interpretó una canción de su autoría, "Amando sin amar", además de "El Ciego", canción que, según dijo, su padre escribió inspirado en el cantante puertorriqueño José Feliciano.

Junto a Tania, cantó un popurrí que incluyó dos de las canciones más populares de Manzanero: "Contigo aprendí", "Somos novios" y "No sé tú".

Los tres compartieron el escenario para cantar "Esta tarde vi llover", la cual sería el cierre del concierto, pero ante la insistencia del público, Joaquina Mertz continuó con "Llorona".

Tania Libertad siguió con "Vámonos", canción compuesta por uno de los grandes exponentes de la música mexicana, José Alfredo Jiménez, nacido en Guanajuato.

Finalmente, la noche cerró con "Gracias a la vida", "Concierto para una sola voz" y "Alfonsina y el mar", esta última interpretada sin micrófono, lo que le valió que los asistentes se pusieran de pie para aplaudirle, dando así por terminada la edición 49 del FIC.

EL CERVANTINO, PRESENCIAL DE NUEVO

"Este festival 49 no lo vamos a olvidar nunca, se distingue por la solidaridad, el gozo, por la responsabilidad, porque la ciudadanía ya nos sabemos cuidar", dijo un día antes la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, en rueda de prensa.

El FIC, que duró 19 días, retomó los conciertos y puestas en escena de manera presencial, luego de que el año pasado tuviera que realizarse por completo de manera virtual debido a la pandemia.

Ahora los organizadores apostaron por un esquema híbrido con 97 espectáculos, 70 presenciales y 27 virtuales, que abarcaron la ópera, el teatro, la danza y la música.

En esta edición, que tuvo a Cuba y al estado mexicano de Coahuila como invitados de honor, se presentaron 1.950 artistas de 19 países más la región canadiense de Quebec.

En la conferencia de prensa de cierre del festival, la directora general del FIC, Mariana Aymerich Ordoñez, resaltó el comportamiento de los asistentes para mantener las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla y la sana distancia.

"Este año hay que destacar el pacto que hicimos por la salud. En el festival debemos reconocer al público, ustedes son los que merecen la ovación de pie", dijo ante medios de comunicación.

Además, subrayó que, a falta de realizarse las pruebas de salida, no se detectaron casos de covid entre los artistas, equipo técnico y operativo que participaron en esta edición.

La directora del FIC destacó la comprensión que hubo respecto a los aforos reducidos que se establecieron en los cinco recintos que albergaron espectáculos en la capital de Guanajuato, para lo cual se controló el acceso a través del registro previo de los asistentes.

También refirió que muchos de los conciertos pudieron ser vistos a través de redes sociales, y se quedaron disponibles durante 48 horas con la finalidad de que los artistas tuvieran la oportunidad de generar ingresos mediante las visualizaciones de su contenido.

En total, la edición 49 del FIC atrajo a poco más de 48.000 turistas nacionales e internacionales, de acuerdo con los datos preliminares dados a conocer por los organizadores.

Para el 2022, cuando el FIC cumplirá medio siglo de existencia, Corea del Sur y Ciudad de México serán los invitados de honor.