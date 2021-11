Nadal anuncia su vuelta en diciembre

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El tenista español Rafael Nadal, que se recupera de una dolencia en el pie izquierdo y que no compite desde agosto, se mostró confiado en regresar a las pistas a finales del próximo mes de diciembre para participar en el torneo de exhibición de Abu Dabi.

El jugador balear, que acudió a París este lunes para cumplir compromisos con algunos de sus patrocinadores, no disputa una competición desde que cayó ante el sudafricano Lloyd Harris en los octavos de final del toreo de Washington, cuando decidió renunciar al resto de la temporada para sanar su lesión.

Nadal destacó que la recuperación va por buen camino. "He vuelto a los entrenamientos y me siento mejor. Estuve apartado de las pistas tras la cirugía en septiembre, pero he vuelto a coger la raqueta", indicó, y explicó cómo ha vivido el tiempo de convalecencia: "Hay días mejores y otros días menos buenos. Pero hasta ahora las señales son buenas y tengo esperanzas. Empiezo a tener más días buenos".

El jugador español, que no disputó Wimbledon ni los Juegos Olímpicos ni el Abierto de Estados Unidos, entre otros torneos, tiene la mirada puesta en el Abierto de Australia que se jugará en enero de 2022, aunque tiene prevista su reaparición en diciembre.

"Espero jugar en Abu Dabi. Quiero estar en el Abierto de Australia, pero quiero haber jugado antes", señaló.

Además, Nadal, en el acto publicitario con su marca de raquetas, Babolat, subrayó: "No tenemos que renunciar a innovar en el tenis para que siga siendo atractivo. Esto es lo que trato de hacer en mi academia y con mi fundación que trabaja en la educación de los niños. El tenis no es solo una competición, es un todo".