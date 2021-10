Turismo de Uruguay apuesta en reapertura a "experiencias más que a productos"

El ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, reacciona en entrevista con Efe en vísperas de la reapertura de fronteras del país, el 26 de octubre de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Anfitti

Montevideo, 30 oct (EFE).- Uruguay, el país del mate, de la carne, de gente cálida y sencilla y, sobre todo, del fútbol, aspira a ser conocido por otras virtudes y eso lleva a que el sector turístico apueste a "experiencias más que a productos" específicos para atraer visitantes.

Así lo afirma su ministro de Turismo, Tabaré Viera, en una entrevista con Efe en vísperas de la reapertura de fronteras de Uruguay, que tendrá lugar el próximo lunes y para la que confía en las "fortalezas" del país, como su seguridad sanitaria, frente a las "debilidades", como su desventaja cambiaria ante Argentina o Brasil.

CAUTELA Y VACUNAS

Viera, en el cargo desde el 23 de agosto, tras la renuncia de Germán Cardoso -hoy en plena investigación por presuntas irregularidades en su gestión-, afronta con cautela y relativo optimismo la próxima temporada veraniega, cuyo precoz punto de partida puede considerarse este 1 de noviembre.

"Creo que vamos a tener un mejor panorama después de la reapertura, pero vamos a tener una temporada aceptable", explica el ministro, quien comenta que hasta el momento los operadores han recibido "muchas consultas, pero no muchas reservas" por la cautela de los viajeros.

El titular de la cartera de Turismo reconoce que "el monto perdido en el último ejercicio, en cuanto a consideración de materia exportable, supera el 75 %" en un sector que "llegó a representar más del 8 % del PIB (producto interno bruto)" en Uruguay, país que en 2017 alcanzó una cifra récord de visitantes: más de 3,4 millones (los mismos que sus habitantes).

En momentos de repunte de casos de covid-19 en Uruguay, pero con un 74 % de la población inmunizada (un 93 % si se habla de población objetivo), el país ofrece como atractivo a sus visitantes -que deben entrar vacunados y con PCR negativo- la opción de conseguir una dosis de refuerzo o de que los menores entre 12 y 18 años, cuya vacunación no es obligatoria para ingresar, puedan ser inoculados.

"No se trata de turismo de vacunas, sino con vacunas. No es llegar, vacunarse e irse, es para quien viene a hacer sus vacaciones, está un tiempo determinado en Uruguay y puede obtener la vacuna gratis (Pfizer)", explica Viera, quien agrega que "es un elemento de seguridad" para toda la población.

Sobre el papel de Uruguay en el escenario turístico mundial, Viera opina que "viene creciendo en promoción, en presencia en el mundo, en conocimiento" y que, a partir de la marca Uruguay Natural, vigente hace 20 años y vinculada a su calidad de vida, el público conoce cada vez más "su seguridad, ahora también sanitaria, su excelente gastronomía, sus carnes y sus vinos".

Ante la ausencia de grandes accidentes geográficos o clima extremo, sonríe al afirmar que Uruguay es "un país promedio", pero que también tiene "sus riquezas", como "serranías, ríos hermosos y caudalosos o biodiversidad en sus montes naturales" y, por ello, pide a los turistas que, más allá de productos, busquen "experiencias".

"VISITE SUDAMÉRICA"

Como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), Uruguay participó en la reciente reunión de ministros de Turismo celebrada en Recife (Brasil), en la que, según explica Viera, "se decidió hacer una promoción conjunta" del bloque "para los mercados más alejados, como el árabe, el chino, Sudeste Asiático".

"Es obvio que un turista de lugares tan distantes no viene a un solo país, puede venir a varios. Ahí se definió como marca 'Visite Sudamérica'. Primero se habló de Mercosur y Cono Sur, pero se optó por Sudamérica para que otros países se sumen a esta promoción", detalla.

El foco de la reunión estuvo puesto en la búsqueda de protocolos sanitarios y migratorios homogéneos, aunque su resolución quedó pendiente de un próximo encuentro de los ministros de Salud del bloque.

Viera confía en que, tras ser el sector "más golpeado en la pandemia", el turismo mundial "va a ser el factor más importante de recuperación económica".

"Es un sector con un efecto multiplicador enorme que corta transversalmente a casi todos los otros sectores de actividad económica, es generador de empleo como pocos y, por lo tanto, con el mundo cansado de estar encerrado, va a ser el principal factor de recuperación y de vuelta a la normalidad en el mundo, si nos acompaña el aspecto sanitario", especifica.

Concepción M. Moreno