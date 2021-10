El expresidente uruguayo Mujica recibirá condecoración de Ejecutivo argentino

El expresidente de Uruguay, José Mujica, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

Montevideo, 27 oct (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) viajó este miércoles a Argentina para recibir, de parte del Gobierno de Alberto Fernández, el Collar de la Orden del Libertador San Martín.

En una ceremonia que tendrá lugar a las 12.00 horas (15.00 GMT), según la agenda oficial de la Casa Rosada, el que fuera mandatario uruguayo será condecorado con una distinción reservada a funcionarios extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación.

Este galardón le fue concedido el año pasado, pero no pudo ser entregado por la crisis sanitaria de la covid-19.

Según explicó a Efe la doctora personal de Mujica, Raquel Pannone, el exmandatario "viajó temprano" en el helicóptero enviado por el Ejecutivo argentino en un vuelo que apenas dura 35 minutos entre ambas capitales.

"Es un viaje solo por el día", por lo que no precisa acompañamiento especial para el traslado, si bien Pannone reclamó para él y quienes lo rodeen durante la visita "extremar las precauciones", como el uso constante de tapabocas para evitar contagios de covid-19.

"Acá estamos subiendo los casos otra vez y en Buenos Aires no están mejor, así que se trata de evitar esos contagios. Muchas veces la gente quiere tomarse fotos con él y ahí relajan un poco los cuidados", indicó la médica.

"Él está bien, en buenas condiciones, de acuerdo a su edad por supuesto. El viaje a Buenos Aires es muy corto, estamos muy cerca de allí y los cuidados serán los habituales", indicó la médica.

Mujica, de 86 años, está retirado de la vida política pública desde octubre de 2020, cuando renunció a su escaño en el Senado uruguayo -logrado en las elecciones de octubre de 2019- el mismo día que su adversario político y también expresidente de la República Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Aquejado por una enfermedad inmunológica que contrajo cuando estuvo preso entre 1973 y 1985 por su actividad como guerrillero en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), el exmandatario pudo completar su pauta de vacunación en julio pasado.