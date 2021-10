El United confía en Solskjaer antes de una semana decisiva

EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Londres, 26 oct (EFE).- El Manchester United mantendrá a Ole Gunnar Solskjaer en el banquillo, pese al 0-5 encajado contra el Liverpool, antes de una semana decisiva para los 'Diablos Rojos'.

En apenas siete días, el conjunto inglés se verá las caras con el Tottenham Hotspur, con el Atalanta en la Champions y con el Manchester City. El United tendrá tiempo para preparar los enfrentamientos al no jugar Copa de la Liga esta semana, ya que fueron eliminados por el West Ham United en la ronda anterior.

Pese al duro golpe que supuso la derrota por 0-5 en Old Trafford, la primera vez en 60 años que sufría este resultado en casa, el United, según los medios ingleses, ha decidido no despedir a Solskjaer.

El técnico noruego tiene al United séptimo en la tabla a ocho puntos del líder, después de un verano con grandes inversiones en el equipo, con los fichajes de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane.

Sin embargo, estas incorporaciones, que debían haber convertido al United en un candidato al título ocho años después de la última vez que conquistó la Premier, no han arreglado los problemas de un equipo que sigue sin encontrar la gloria desde que se marchó Alex Ferguson.

Los 'Diablos Rojos' están cerca de cumplir cuatro años desde su último título, que llegó de la mano de José Mourinho, al que sustituyó Solskjaer como solución temporal, pero que lleva ya casi tres años al cargo.