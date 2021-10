Discriminación y falta de apoyo, problemas para las mujeres políticas uruguayas

Fotografía de archivo en la que se registró a la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 21 oct (EFE).- Conciliar su labor con la familia, sufrir discriminación o sentir la falta de apoyo son solo algunos de los obstáculos que las mujeres políticas uruguayas han encontrado a la hora de consolidar sus carreras.

Así lo indica un estudio presentado este jueves durante el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento para Líderes Políticas, cuyo objetivo es promover una mayor presencia de mujeres en cargos de decisión en todos los niveles de gobierno.

Dentro de los resultados que arrojó, este indica que un 18,9 % de las mujeres resaltó la dificultad de conciliar su vida laboral con su vida familiar, 17,4 % destacó la discriminación de género como una problemática y un 15,2 % la exclusión o falta de apoyo.

También, señalaron en diferentes entrevistas que los hombres no deben vivir situaciones que ellas sí.

Explicaron que durante las reuniones los hombres "se desenchufan", mientras que ellas deben preocuparse por cosas como, por ejemplo, saber si los hijos comieron.

Asimismo, indicaron que no acceden a encuentros informales en los que los hombres resuelven determinados asuntos.

Por otro lado, las políticas apuntaron que los costos de ser una figura pública "son más altos para mujeres que para hombres".

Además, dijeron experimentar o presenciar manifestaciones de violencia política.

Ser interrumpidas al hacer uso de la palabra, no recibir atención al hablar, ser menospreciadas, difamadas o acosadas sexualmente son algunas de estas.

Finalmente, un 56,3 % indicó que apoyaría una ley que obligue a los partidos políticos a usar un criterio de paridad en el armado de sus listas electorales.

El estudio se llevó a cabo encuestando y entrevistando a diferentes legisladoras, subsecretarias e integrantes de directorios de entes autónomos y servicios descentralizados del país sudamericano.

De la presentación participaron, entre otras personas, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mónica Bottero, y la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón.

Durante su discurso, esta última aseguró que la sociedad uruguaya "está mucho más preparada para acompañar mujeres que el propio sistema político".

"Hay que salir a hablarle a la ciudadanía de frente, como hacemos las mujeres, porque es mucho más aliada de nosotras que el sistema", dijo Argimón.

El Programa de Fortalecimiento para Líderes Políticas se llevará a cabo en todo el país con un ciclo de formación, que busca potenciar conocimientos y brindar herramientas.