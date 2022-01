Ciencia.-Nuevo sistema para defender la Tierra de impactos cósmicos

14-10-2021 Descripción del sistema PI. Un nuevo sistemma de defensa planetaria terminal, que pretende pulverizar de forma progresiva objetos en ruta de colisión con la Tierra ha sido presentado en la revista Advances in Space Research. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALEXANDER COHEN



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un nuevo sistemma de defensa planetaria terminal, que pretende pulverizar de forma progresiva objetos en ruta de colisión con la Tierra ha sido presentado en la revista Advances in Space Research.



Philip Lubin, profesor de física en la Universidad de California Santa Bárbara y el coinvestigador Alexander Cohen han concevido un método denominado PI, que significa Pulverize It (Pulverizarlo).



La clave de la estrategia de PI es el despliegue de una serie de varillas penetradoras, posiblemente llenas de explosivos, colocadas en el camino del asteroide para "cortar y cortar" el objeto amenazador. Las varillas penetradoras, de unos 10 a 30 cm de diámetro y de dols a cuatro metros de largo, fragmentan el núcleo del asteroide o cometa cuando choca contra ellos a una velocidad extrema.



Fundamentalmente, en lugar de desviar el objeto, la estrategia es dejar que la Tierra reciba el impacto, dijeron los investigadores, pero primero desmontar el asteroide en pedazos más pequeños, típicamente del tamaño de una casa, y dejar que los fragmentos entren en la atmósfera terrestre. La atmósfera puede absorber la energía y vaporizar aún más las piezas del tamaño de una casa en pequeños escombros que no golpean el suelo.



Dado que el asteroide original ahora ingresa a la atmósfera como una gran nube distribuida de pequeños fragmentos, distribuyen espacial y temporalmente la energía del impacto, lo que des-correlaciona las ondas expansivas creadas por cada fragmento. Esto reduce enormemente la amenaza de catastrófica a una "exhibición de fuegos artificiales", con luz y sonido.



"Si puede reducir los grandes eventos, que son peligrosos, a un montón de pequeños eventos que son inofensivos, finalmente habrá mitigado la amenaza", dijo Cohen en la presentación del sistema.



"Lo exclusivo de este método es que puede tener tiempos de respuesta increíblemente cortos", agregó Lubin. "Un problema que tienen otras técnicas, como los métodos de desvío de asteroides, es que están muy limitados en sus tiempos de respuesta. En otras palabras, se basan en obtener un activo para desviar la amenaza hasta el asteroide mucho antes de que se acerque a la Tierra."



En cambio, el método PI intercepta asteroides o cometas cuando se acercan a la Tierra y podría ser desplegado por vehículos de lanzamiento que ya existen en la actualidad, como el Falcon 9 de SpaceX y el SLS de la NASA para objetivos más grandes.



SOLO DIEZ DÍAS ANTES DEL IMPACTO



Según los cálculos de los físicos, los objetivos más pequeños como el meteoro de Chelyabinsk podrían interceptarse minutos antes del impacto utilizando lanzadores mucho más pequeños similares a los interceptores de misiles balísticos intercontinentales, mientras que los objetivos que plantean una amenaza más seria, como Apophis, podrían ser interceptados solo 10 días antes del impacto. Los tiempos de mitigación tan cortos no tienen precedentes, según los investigadores.



Otra parte del programa es considerar un enfoque proactivo para proteger nuestro planeta, dijeron los investigadores.



"Por mucho que nos vacunemos para prevenir enfermedades futuras, como ahora somos tan dolorosamente conscientes, podríamos vacunar al planeta usando los conjuntos de penetradores como las agujas de una vacuna para evitar una pérdida catastrófica de vidas en el futuro", dijo Lubin. .



En este enfoque, el mismo sistema se puede utilizar para eliminar de forma proactiva objetos amenazantes como Apophis y Bennu para proteger a las generaciones futuras.



"No se aprecia bien que los objetos grandes y amenazantes como los asteroides Apophis y Bennu sean extremadamente serios", continuó. "Si golpean, cada uno de ellos tiene una energía en el impacto igual a todas las armas nucleares de la Tierra combinadas. Imagínese que todo el arsenal nuclear de la Tierra se detona en unos pocos segundos. Con PI podemos evitar este escenario".



Este nuevo enfoque, según Lubin y Cohen, podría hacer que la defensa planetaria sea bastante factible y "fácil como PI", y permitiría una hoja de ruta lógica hacia un sistema de defensa planetario robusto.



"Es posible una respuesta extraordinariamente rápida", dijo Lubin. "No vemos ningún obstáculo tecnológico. Es sinérgico con la generación actual de vehículos de lanzamiento y otros que están saliendo". Además, agregó Lubin, el método "estaría en gran sinergia con las futuras operaciones lunares", y la luna podría actuar como una "base de operaciones avanzada".