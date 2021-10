Analizamos los looks de las protagonistas de 'Madres paralelas' en su presentación en Madrid

04-10-2021 Photocall de 'Madres paralelas' en Madrid, con la presencia de Pedro Almodóvar y de los protagonistas de la cinta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Pedro Almodóvar ha presentado su nueva película en la capital acompañado por Aitana Sánchez Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde y Penélope Cruz, que una vez más ha acaparado todas las miradas con su sofisticado look



MADRID, 4 (CHANCE)



Ha llegado el día. Después de su premiére mundial en el Festival de Venecia, Pedro Almodóvar ha presentado en Madrid su última y aclamada cinta, 'Madres paralelas'. Como no podía ser de otra manera, el oscarizado director ha estado arropado por el elenco de la película, una de las más personales del manchego y otra de sus 'obras de arte', como aseguran los afortunados que ya la han visto.



De lo más unidos, Pedro, Aitana Sánchez Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde y Penélope Cruz han presentado su nueva película haciendo gala del buen ambiente y la química especial que se creó durante el rodaje de la cinta el año pasado, de los que han vuelto a presumir entre sonrisas en su esperado posado ante la numerosa prensa congregada en el Hotel Mandarín Ritz.



Espectacular, Penélope ha vuelto a darnos una lección de estilo con un total look black de Chanel, firma de la que es embajadora desde 2018 y que la suele vestir en las grandes ocasiones. Impecable, la actriz ha acaparado todas las miradas con un estilismo tan elegante como sofisticado; un conjunto formado por un vestido-abrigo de tweed con detalles de pequeñas plumas en los puños y en el bajo, con botonadura frontal que dejaba ver la mini falda, en el mismo tejido. Como complemento, unas medias de rejilla (¡nos encantan!), unos altísimos salones y un bolso bandolera de Chanel, todo en color negro. Guapísima con su media melena más clara de lo habitual, la de Alcobendas puso el broche de oro a su espectacular outfit con unos impresionantes pendientes largos de brillantes.



En contrapunto al 'total look black' de Penélope, Aitana Sánchez Gijón ha apostado por el blanco con un traje de pantalón ancho, un sencillo top y una elegante levita abierta que nos dejaba ver lo sencillo pero estiloso del conjunto. Radiante con el corte de pelo que estrenó en San Sebastián, la actriz confesó una vez más lo feliz que está por haber podido trabajar con Almodóvar, un sueño cumplido después de varios años alejada de la gran pantalla.



Milena Smit, por su parte, volvió a arriesgar y a ganar presumiendo de ese estilo tan personal que la ha convertido en musa de diseñadores como Balmain o Givenchy en sus últimas apariciones. De lo más original, la joven actriz lució un outfit de lo más atrevido, con minivestido sesentero con diferentes estampados psicodélicos y unas llamativas botas-leggin de plataforma, además de una sobria americana negra de corte oversize. Muy cómplice con Pedro y con Penélope en todo momento, la alicantina completó su peculiar look con un peinado despreocupado compuesto por dos juveniles moñetes.