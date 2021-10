Costa Rica intensifica la vacunación mientras un grupo se manifiesta en contra

Manifestantes protestan contra un decreto de obligatoriedad de la vacuna hoy, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 2 oct (EFE).- El personal de salud de Costa Rica busca intensificar la vacunación contra la covid-19 este fin de semana, mientras un grupo de gente que se opone a la vacuna llevó a cabo una manifestación en el centro de San José este sábado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que durante este fin de semana contará con 36 puntos de vacunación en todo el país, en donde se colocarán, en su mayoría, primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca para personas entre los 18 y 57 años.

Esta campaña incluye centros de salud y recintos privados como hoteles, bancos, restaurantes, centros comerciales, estadios, entre otros.

Con datos actualizados al 27 de septiembre, Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, ha colocado 5.596.495 dosis de la vacuna contra la covid-19, de las cuales 3.407.214 corresponde a primeras dosis (66 % de la población total del país) y 2.189.281 a segundas (42,4% de la población).

Costa Rica está vacunando a las personas mayores de 12 años. Hasta el momento, en el grupo de personas mayores de 58 años la tasa de esquema completo de vacunación alcanza el 91 %; en el de 40 a 57 años el 65 %; en el de 20 a 39 años el 36 % y en el de 12 a 19 años el 15 %.

Con estadísticas del 29 de septiembre, las autoridades sanitarias determinaron que el 70,3 % de los internados en cuidados intensivos no estaba vacunado, el 8,9 % tenía una sola dosis y el 20,8 % contaba con su esquema completo de vacunación.

En el caso de los internados en salón (condición leve y moderada), el 59,4 % no estaba vacunado, el 9,1 % poseía una dosis, y el 31,5 % tenía las dos dosis.

Septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes por la covid-19, con 68.459 y 880, respectivamente, pero también el de más vacunas colocadas con 1.317.990.

En total, en lo que va de la pandemia Costa Rica acumula 533.878 casos y 6.413 muertes, y en la actualidad atraviesa la cuarta ola de contagios que mantiene los hospitales con elevados niveles de ocupación.

MARCHA CONTRA LA VACUNACIÓN

Este sábado un grupo de personas se manifestó en el centro de San José en contra de la vacunación obligatoria y de las restricciones a la economía, en el marco del movimiento "Costa Rica por la salud y la libertad".

Con pancartas que decían "A mis hijos no" y "Con los niños no se experimenta", los participantes de la marcha mostraron su rechazo a la vacuna contra la covid-19.

El Gobierno de Costa Rica anunció esta semana que en los próximos días establecerá por decreto la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores del sector público y que facultará a los patronos privados a exigir a sus empleados estar vacunados.

Las autoridades han insistido a la población en la necesidad de vacunarse para disminuir el riesgo de enfermar gravemente y aseguran que las vacunas son seguras, por lo que no deben hacer caso a mensajes con desinformación que circulan en internet y mensajes de texto.