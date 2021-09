Guardiola: "Ojalá Messi pueda jugar"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Facundo Arrizabalaga

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ensalzó al argentino Leo Messi, ausente por lesión en los dos últimos encuentros del París Saint Germain, y aseguró que desea que pueda jugar este martes en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"Este tipo de jugador habla sobre el césped. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional. Ojalá pueda jugar mañana por el bien del fútbol", afirmó Guardiola sobre su expupilo.

El técnico del Manchester City no quiso establecer comparación en este encuentro con la eliminatoria de semifinales que enfrentó a ambos conjuntos la pasada temporada, de la que salió airosa el cuadro inglés: "La pasada temporada eran un equipo fantástico y fue un partido muy reñido y ahora tienen a Messi. Son grandes competidores, pero es un partido nuevo, es la fase de grupos, es diferente".

"Ellos tienen talento y nosotros tenemos que hacerlo como equipo, ya que no podemos presionar a solo un jugador. Tenemos que ser compactos, ayudarnos los unos a los otros y saber que vamos a sufrir. Son muy buenos, y ante este tipo de equipos tienes que ser capaz de sufrir durante 90 minutos", declaró.

El entrenador catalán admitió que John Stones tendrá su oportunidad. "Llegó tarde (a la temporada) y luego se lesionó. Aymeric (Laporte) y Ruben (Dias) están jugando bien, pero necesita minutos", explicó Guardiola, quien anunció que el alemán Ilkay Gundogan, ausente contra el Chelsea, no estará en condiciones de reaparecer hasta después del parón por la actividad de las selecciones nacionales.