Canadá.- Muere el nazi Helmut Oberlander en plena batalla por no ser deportado de Canadá

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El nazi Helmut Oberlander, que fue intérprete en un escuadrón del grupo de exterminio Einsatzkommando durante la Segunda Guerra Mundial, ha muerto en Canadá a los 97 años, según ha informado este jueves su familia, en plena batalla por no ser deportado del país norteamericano.



En un comunicado remitido por su abogado, Ronald Poulton, a la CBC, su familia ha señalado que Oberlander murió en su casa de Waterloo el miércoles, "rodeado de sus seres queridos". "A pesar de los retos de su vida, mantuvo fuerte su fe", reza el texto, que remarca que Oberlander participó en actividades de caridad, apoyó a su iglesia y era un "amoroso" hombre familiar.



A principios de septiembre, Oberlander compareció en una audiencia solicitada por la Junta de Inmigración y Refugiados canadiense para determinar si podía permanecer en Canadá, en el marco de la batalla legal que mantuvo desde 1995 para no perder la ciudadanía canadiense.



El Gobierno canadiense argumenta que mintió a las autoridades del país norteamericano sobre sus actividades durante el tiempo que duró la guerra, aunque no hay evidencias de que él participara en ninguna atrocidad.



Oberlander nació en Halbstadt, Ucrania, en 1924. Cuando tenía 17 años, fue obligado bajo pena de ejecución a unirse al escuadrón 10a del Einsatkommando, conocido como Ek 10a. El escuadrón fue responsable de matar a cerca de 100.000 personas, la mayoría de ellos judíos. Oberlander, que llegó a Canadá en 1954 y se convirtió en ciudadano canadiense seis años después, nunca fue acusado de participar en las ejecuciones.