Dolores Aveiro a Cristiano: "Antes de morir quiero verte en el Sporting"

Lisboa, 22 sep (EFE).- La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, le ha pedido a su hijo que "antes de morir" quiere verle jugar nuevo en el Sporting de Portugal, club al que llegó con 12 años en 1997 y en el que permaneció hasta 2003, cuando fichó por el Manchester United.

Dolores Aveiro fue entrevistada en el programa "ADN León", una serie de "podcast" que publica el Sporting de Portugal en su web y donde la madre del jugador de los "red devil" asegura que cuando le plantea esto a su hijo el jugador le responde: "vamos a ver..."

Dolores Aveiro explicó que, si no es Cristiano el que regresa a club de "los leones", será su nieto "Cristianinho".

La abuela fue contundente y aseguró durante la entrevista que "con la edad de él juega mejor que Ronaldo".

Cuando Cristiano era como su hijo "no tenía entrenador, y hoy Ronaldo es el profesor de su hijo".

Él ya dice, comenta Aveiro, "papá, cuando nos vayamos a vivir a Lisboa quiero jugar en el Sporting".

"Ver los dos juntos en el Sporting sería mi sueño", confesó Dolores Aveiro, que explicó cómo Cristianinho ya está jugando en las categorías base del Manchester United.

Sobre los rumores que colocaban a Cristiano en el Manchester City, la madre del jugador explicó que en aquel momento su hijo siempre le decía: "madre, no se preocupe con lo que se dice, porque yo voy para el Manchester (United).

"Ver el estadio lleno con 75.000 personas cantando el nombre de él fue una emoción muy grande", afirmó Dolores Aveiro.