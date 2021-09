Venezuela.- Maduro afirma que México "ha recibido como hijos" a Venezuela en la CELAC

18-09-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, antes de la cumbre de la CELAC.. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que México los "ha recibido como hijos" en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada el sábado en el país centroamericano. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER @NICOLASMADURO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Tras su controvertida participación en el evento, el mandatario venezolano ha regresado a su país y ha calificado como una "victoria" el encuentro. "Seguimos en batalla y en victoria", ha asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales.



"Ya, listo, en el aeropuerto de Maiquetía, llegando ya. Misión cumplida en México, buena victoria de la unión latinoamericana y caribeña", ha afirmado Maduro.



En dicho vídeo se puede observar al líder venezolano bajándose del avión de la aerolínea Conviasa, sancionada en 2020 por las autoridades de Estados Unidos por, supuestamente, ser usada para "trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos", recuerda el diario mexicano 'El Universal'.



Maduro ha calificado esta experiencia en México "buena", y considera que ha regresado "victorioso" a su país. "México nos ha recibido como hijos, con amor, que viva la unidad de América Latina y el Caribe, seguimos en batalla y en victoria", ha zanjado.



La presencia del jefe de Estado venezolano fue una de las imágenes más llamativas de la reunión de la CELAC, e incluso ha suscitado el reproche de otros mandatarios de Sudamérica, como el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien dio comienzo a su intervención en la reunión ratificando que no reconocía al Gobierno de Maduro.



"Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", dijo el gobernante al tomar la palabra.



En esta misma línea, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, también rechazó la participación del presidente venezolano en la cita.



Colombia no reconoce el "poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, viciada por la ausencia de garantías a la oposición y por el fraude".



Maduro se ha apartado de "los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos, desconociendo además, la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el pueblo venezolano", según Bogotá.



Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha respondido a los ataques diplomáticos de Colombia y ha asegurado que el país vecino "salió huyendo" de la Cumbre.



"¡Colombia sale huyendo de la CELAC y está más aislada que nunca en su guerrerismo! ¡Iván Duque fracasó y ya es historia pasada! Venezuela seguirá brillando con altura junto al presidente Nicolás Maduro", ha publicado Rodríguez en Twitter.