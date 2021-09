La ONU advierte que no se alcanzarán las metas climáticas pese al efecto COVID

FOTO DE ARCHIVO: Un motor de camión es sometido a pruebas de contaminación cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en Otay Mesa, California, 10 de septiembre de 2013. REUTERS/Mike Blake

ZÚRICH, 16 sep (Reuters) - El ritmo del cambio climático no se ha visto frenado por la pandemia mundial de COVID-19 y el mundo sigue retrasado en su lucha por reducir las emisiones de carbono, afirmó el jueves la Organización de las Naciones Unidas.

La desaceleración económica provocada por el virus sólo causó un descenso temporal de las emisiones de CO2 el año pasado, no siendo suficiente para revertir el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, dijo la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que forma parte de la ONU.

"Se pensaba que los cierres por el COVID habrían tenido un impacto positivo en la (...) atmósfera, lo que no es el caso", dijo en una rueda de prensa el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

El mundo en 2021 no está cumpliendo con el objetivo de recuperarse de forma sostenible de la pandemia de COVID-19 y "no va en la dirección correcta", dijo Taalas.

Los objetivos de reducción de las emisiones no se están cumpliendo y hay una creciente probabilidad de que el mundo no alcance su objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, dijo la OMM en su informe United in Science 2021.

"Este es un año crítico para la acción climática", dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los resultados fueron una "evaluación alarmante de lo lejos que estamos del camino".

"Este año se ha producido un repunte de las emisiones de combustibles fósiles, las concentraciones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando y se han producido graves fenómenos meteorológicos potenciados por el hombre que han afectado a la salud, las vidas y los medios de subsistencia en todos los continentes", dijo.

Las concentraciones en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero —el CO2, el metano y el óxido nitroso— siguieron aumentando en 2020 y en la primera mitad de 2021, según la ONU.

La temperatura media mundial de los últimos cinco años fue una de las más altas registradas, estimada entre 1,06 ºC y 1,26 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Ahora hay un 40% de posibilidades de que la temperatura media mundial en uno de los próximos cinco años sea al menos 1,5 ºC más alta que los niveles preindustriales, según el informe.

"A menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, será imposible limitar el calentamiento a 1,5 ºC, con consecuencias catastróficas para las personas y el planeta del que dependemos", dijo Guterres.

El informe United in Science 2021 presenta los últimos datos y hallazgos científicos relacionados con el cambio climático.

Taalas, de la OMM, comparó los dramáticos trastornos de la vida cotidiana causados por la pandemia de COVID-19 con los cambios más moderados necesarios para mitigar el cambio climático y evitar consecuencias mucho más graves.

"Si fracasamos en la mitigación del clima, tendríamos un problema permanente durante al menos cientos o incluso miles de años", dijo. "Los (...) efectos económicos y para el bienestar humano serían mucho más dramáticos que esta pandemia de COVID".

(Reportaje de John Revill y Cecile Mantovani; redacción adicional de Brenna Hughes Neghaiwi; edición de Edmund Blair y Bernadette Baum; traducción de Darío Fernández)