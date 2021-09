Sweet Pain: "El miedo escénico juega en mi contra"

Madrid, 10 sep 2021 (EFE).- Sweet Pain, tercer clasificado de Freestyle Máster Series (FMS) España, competirá en la FMS Internacional por primera vez “motivado por ganar, pero preocupado por el miedo escénico”.

José Manuel Rejón Rodríguez, más conocido como Sweet Pain, atendió a EFE y confesó sentir "la presión del público y el miedo escénico" horas antes de participar en la segunda jornada clasificatoria de FMS Internacional 2021, en la que se medirá a varios de los mejores improvisadores de las ligas de Argentina, México, Chile y Perú ante las gradas repletas del Palacio Vistalegre Arena de Madrid.

El natural de Mairena del Aljarafe (Sevilla) reflexionó sobre el impacto del regreso del público a las competiciones tras la pandemia, más aún después de su sensacional desempeño en FMS España y los picos de rendimiento que consiguió alcanzar sin la influencia externa de los aficionados. "El miedo escénico juega en mi contra. No sé si algún día conseguiré vencerlo. Por mucho nivel que consigo alcanzar, me falta sentir que conecto con el público de verdad", reconoció a EFE.

La covid-19 obligó a la industria a reinventarse por completo, y prescindir del público era una de las condiciones indispensables para que el circuito pudiese seguir en marcha. No obstante, los 'freestylers' tuvieron que acostumbrarse a una disciplina diferente, sin ningún tipo del condicionamiento que la audiencia, voluntaria o involuntariamente, ejerce sobre el artista que improvisa e, incluso, sobre la narrativa, desarrollo o el resultado de las batallas.

Este contraste, unido a las particularidades de su estilo, el fondo y la forma de sus frases, llevaron a Sweet Pain a encontrarse "raro", llegando incluso a vivir momentos en los que lo pasó mal cuando volvió a rapear frente a miles de personas hace solo unos meses durante la gira de USN World Summer Cup que recorrió España.

“A veces me entran ganas de dejar de exponerme. Ojo, no de dejar el 'freestyle', pero sí de pensar que dejen de mirarme un tiempo", declara en relación a la presión que sienten los artistas por verse sometidos constantemente a la crítica y la aprobación de los seguidores, que llega a ser extenuante a nivel mental. "Pero no podemos dejarlo, menos en un momento de auge como el que está viviendo la industria actualmente”, añade.

Sweet Pain trabaja para "aprender a relajarse", consciente de que mantenerse saludable en el plano psicológico es fundamental, tanto en una disciplina como el 'freestyle', tan exigente a nivel mental, como para poder afrontar el día a día sin consecuencias por el desgaste profesional.

Por eso, Sweet Pain saca a relucir su "gen competitivo" y lanza a EFE su candidatura a campeón de FMS Internacional 2021: "Voy con muchas ganas. Estoy adquiriendo la paciencia y la confianza suficientes para poder dar lo máximo de mí en la competición”.

En un mundial marcado por la baja de competidores como Bnet, Stuart, Ricto o Lobo Estepario, el rapero sevillano lamenta las ausencias de sus compañeros: “De mi grupo (B) no han podido asistir tres participantes. Que Stuart o Lobo Estepario no hayan podido venir es una pena porque el pase a la Internacional es un trabajo que se han ganado durante todo el año", comenta.

Aunque Sweet dice verse "con muchas posibilidades", más si cabe tras la baja de Bnet, vigente campeón de FMS España, que "aumenta considerablemente las opciones del resto", también admite que preferiría tenerle como rival: "Me gustaría ganar una Internacional en la que estén los mejores, en la que todos los participantes que asistan se hayan merecido estar allí".

Más experimentado y suelto sobre el escenario, con más registros técnicos y un ingenio cada vez más refinado, promete dar su máximo nivel en esta Final Internacional: “Quiero atreverme a hacer cosas diferentes, disfrutar, jugar... Muchas veces cuando estás ahí arriba no te atreves a hacer locuras y solo piensas en ir por el camino seguro, pero esta vez voy a por todas”.

Por David Timón y Pedro Martín