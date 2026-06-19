Empresas financiarán derechos de transmisión del Mundial en Fan Fest de Ciudad de México

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que empresas privadas aportarán al menos 135 millones de pesos (unos 7 millones de dólares) para cubrir los derechos de transmisión de los partidos del Mundial 2026 proyectados en los 18 Fan Fest en la capital mexicana.

La mandataria capitalina afirmó que los recursos serán reintegrados por los patrocinadores, por lo que "no le costarán un sólo peso al presupuesto público de la ciudad".

Detalló que cada patrocinador aportará, de forma distinta, apoyos para la realización de los 18 festivales futboleros en la metrópoli, ya sea mediante recursos económicos, logística, insumos en especie o equipos.

La inversión total destinada a los festivales asciende a 180 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares), de los cuales 135 millones de pesos (unos 7 millones de dólares) corresponden a los derechos de transmisión.

El anuncio se realizó en el marco de la Alianza para la Inclusión y la Prosperidad, integrada por más de 30 empresas participantes en las actividades mundialistas de la capital.

Las aportaciones de las empresas forman parte de un esquema de colaboración público-privada para las actividades vinculadas al Mundial, según el gobierno local.

La decisión se enmarca en la estrategia del Gobierno de Ciudad de México para "sacar el Mundial de los estadios" y garantizar el acceso gratuito a los partidos en espacios públicos.

Para ello, la administración capitalina adquirió los derechos de retransmisión y habilitó 18 sedes oficiales, entre ellas el Fan Fest del Zócalo, que ha llegado hasta 55.000 asistentes, según datos oficiales.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026 que México organiza con Estados Unidos a Canadá, y se disputa del 11 de junio al 19 de julio.