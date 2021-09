Marcelo Martins: "Cambiaría los dos goles ante Uruguay por los tres puntos"

Marcelo Moreno, delantero de Bolivia, fue registrado este domingo al celebrar un gol que le anotó a Uruguay, durante un partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial FIFA de Catar 2022, en el Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo (Uruguay). EFE/Matilde Campodónico/Pool

La Paz, 6 sep (EFE).- El boliviano Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, confesó que cambiaría los dos goles anotados en la reciente caída de la Verde ante Uruguay por los tres puntos que no pudieron obtener en el partido correspondiente a la sexta fecha.

"Quiero ir al Mundial y estoy seguro de que cambiaría los dos goles que hice frente a Uruguay por los tres puntos, pero ya no se puede volver atrás, así que estoy motivadísimo para lo que se viene", dijo Martins Moreno en una rueda de prensa que se grabó y distribuyó a los medios con preguntas enviadas previamente por los periodistas deportivos locales.

Martins lidera con ocho goles la tabla de artilleros de la clasificatoria sudamericana, por encima del astro brasileño Neymar que lleva cinco.

El 'Matador' aseguró sentirse orgulloso de vestir la Verde y de ser su goleador histórico y también sostuvo que le "llena de confianza" y "energía" el estar como máximo anotador en lo que va de las eliminatorias sudamericanas.

El delantero del Cruzeiro brasileño expresó su deseo de que Bolivia pueda hacer un partido "bien estudiado" ante Argentina para lograr al menos un punto, aunque reconoció que "es muy difícil jugar contra una selección que tiene muchas estrellas".

Para Martins, su equipo "viene creciendo" y cuenta con una generación de jugadores que "quieren mejorar, sobresalir" y consideró que todavía hay esperanzas de lograr un cupo al Mundial.

"Esperemos que Bolivia sepa jugar esta eliminatoria, pueda ser inteligente porque aparte del partido ante Argentina tenemos tres partidos en altura que se vienen y tenemos que usar eso a nuestro favor", remarcó.

Bolivia se enfrentará a Argentina en la décima fecha de las eliminatorias tras empatar a uno ante Colombia en La Paz el pasado jueves y perder por 4-2 en su visita a Uruguay el domingo.

El plantel al mando del venezolano César Farías se encuentra en el penúltimo lugar en la clasificación con seis unidades, dos más que la colista Venezuela.

En la próxima triple fecha de eliminatorias en octubre, la Verde visitará a Ecuador y recibirá en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz a Perú y Paraguay.

El empate en casa y la derrota en Montevideo detonaron críticas en contra de Farías e incluso algunas voces que pidieron su dimisión.

Al respecto, Martins Moreno sostuvo que no le corresponde a él tomar esas decisiones, aunque sí destacó la "buena relación" que tiene con Farías, quien le dio la oportunidad de ser capitán de la Verde y es el entrenador que le ha "hecho hacer más goles en la selección".