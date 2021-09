Sabina Berman: Hay que pensar individualmente y no esperar a los políticos

La escritora y periodista mexicana Sabina Berman, durante una conferencia el 14 de marzo de 2019 en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- La escritora y dramaturga Sabina Berman expresó su consternación sobre los temas ambientales que aquejan al mundo tras hacer una dura crítica a las esferas del poder en el país.

"Uno no tiene que esperar a los políticos, están muy lejos de proponernos algo realmente positivo, hay que regresar a lo individual y preguntarse, ¿dónde está mi felicidad?, creo que eso es sinónimo de bienestar", aseguró Berman este viernes en una conversación virtual con la escritora Gabriela Warkentin para el Hay Festival Querétaro.

Berman presentó su libro "hiperrealista", "HDP", que confesó es una mirada sin distancia a la realidad, a las estructuras piramidales del poder en México.

El libro nació durante la pandemia y es el retrato de un magnate inhumano que en las peores condiciones obliga a sus trabajadores a dar servicio pese a las amenazas de muerte que aqueja al país por la emergencia sanitaria.

Se trata de una historia en la que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.

"Te he visto discutirle a Ricardo Salinas Pliego, en tus programas has confrontado liderazgos, te consideras de izquierda y en algún momento dado apoyaste que llegara al gobierno quien hoy está, y lo has cuestionado en serio y de manera dura de frente", expresó Warkentin a su colega.

Berman aseguró que durante la pandemia, además de reflexionar sobre las estructuras del poder, que es una constante en su trabajo artístico, se sensibilizó con el tema de la emergencia climática actual.

"Hemos hecho un cambio en la naturaleza y está probado que lo hicimos los seres humanos y seguimos hablando nosotros mismos. Es como estar en un campo de béisbol y pretender que estamos jugando fútbol", consideró.

El Hay Festival Querétaro en su edición número seis se ha centrado en dialogar sobre temas diversos como la creación literaria, los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, así como su repercusión entre los autores.