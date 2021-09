AMP.- Afganistán.- Blinken y Austin viajarán a Qatar la próxima semana para abordar los acontecimientos en Afganistán

Blinken adelanta que presidirá una reunión del G-20 para abordar la crisis afgana la próxima semana



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, viajarán la próxima semana a Qatar, que se ha convertido en la última semana en el principal negociador con los talibán, que tienen una oficina política en el país desde hace ocho años.



Del 6 al 8 de septiembre, en la capital qatarí, Doha, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con su homólogo, Mohamed bin Abdulrahman al Than, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, entre otros altos funcionarios, según ha avanzado el Departamento de Estado.



En las reuniones, Blinken agradecerá a Qatar "su generoso apoyo" al tránsito seguro de ciudadanos estadounidenses, afganos y otros evacuados de Afganistán y discutirá la coordinación de los esfuerzos de evacuación y "otras prioridades regionales que resaltan la fuerza de la asociación" entre ambos países.



El Departamento de Estado ha asegurado que "actualmente no hay planes de celebrar reuniones con los talibán" en Doha, ya que la visita se centrará en Qatar, ha incidido el alto funcionario del área, Daniel Benaim.



Durante su agenda diplomática en el territorio, coincidirá con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, que realizará una gira también de agradecimientos por los países del Golfo, Qatar, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí.



Por otro lado, Blinken ha adelantado este viernes que la próxima semana tendrá lugar una reunión virtual de los líderes del G-20, presidida por él y por su homólogo alemán, Heiko Maas, para abordar la situación en Afganistán.



El secretario de Estado se trasladará el próximo viernes a Alemania, donde se reunirá con Maas y presidirán "una reunión ministerial sobre Afganistán en la que participarán de manera virtual más de 20 países que tienen interés en ayudar a relocalizar y reasentar a los ciudadanos afganos y en que los talibán cumplan sus compromisos", ha destacado el propio Blinken en una rueda de prensa este viernes.



El secretario también viajará a la base aérea alemana de Ramstein, un punto de tránsito para los refugiados evacuados de Afganistán.



En la rueda de prensa, en la que ha ofrecido una actualización de la situación del país asiático y de la evacuación de los ciudadanos estadounidenses que siguen en Afganistán, Blinken ha insistido en que Washington mantiene "contacto constante" con los que no pudieron ser evacuados durante la misión de retirada y quieren abandonar la nación.



Además, ha explicado que Estados Unidos está estudiando una estrategia para procesar las solicitudes de visados especiales para migrantes.



CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS TALIBÁN



Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense también ha insistido en que Estados Unidos "mantendrá los canales de comunicación" abiertos con los talibán para las cuestiones importantes.



En este sentido, ha advertido a los talibán que es "difícil ver" cómo podrán hacer frente a las sanciones económicas que se le impondrán a Afganistán si se desvían de los compromisos que han adquirido en relación a permitir una salida segura para todos aquellos que quieran abandonar el país, recoge Bloomberg.



Blinken ha reiterado, de este modo, que los insurgentes deben cumplir estos compromisos, y ha enfatizado que el nuevo Gobierno, que aún está pendiente de ser anunciado, debe incluir a representantes de la sociedad afgana no talibán.