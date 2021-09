Trabajadores negros observan mayor desempleo en agosto

(Bloomberg) -- Los estadounidenses negros fueron el único grupo demográfico que observó un aumento en el desempleo en agosto, alza que coincidió con un robusto retorno a la fuerza laboral.

Los avances en la participación laboral entre los afroamericanos, impulsados por las mujeres, fueron uno de los pocos signos de mejora en el mercado laboral de Estados Unidos en el informe de agosto, que incumplió las estimaciones en los otros aspectos.

No obstante, la tasa de desempleo de las personas negras aumentó a un 8,8% frente al 8,2% de julio. Si bien ha caído desde un máximo pandémico del 16,7% registrado el año pasado, la tasa se mantiene muy por encima del promedio nacional. Con el aumento de agosto, la tasa de desempleo de los trabajadores negros es casi el doble que la de los trabajadores blancos, que se sitúa en el 4,5%.

La brecha de desempleo puede pesar en la Reserva Federal, al tiempo que busca comenzar a retirar algunas de las medidas de emergencia implementadas durante la pandemia y, en el futuro, aumentar las tasas de interés. La Fed se ha comprometido a buscar el máximo empleo como una meta “amplia e inclusiva”, y ha citado las tasas de desempleo de las minorías en sus reuniones de investigación y políticas.

Unos 287.000 trabajadores negros ingresaron a la fuerza laboral en agosto, lo que significa que estaban empleados o buscando trabajo activamente. La mano de obra blanca y asiática se contrajo, mientras que la mano de obra hispana experimentó un pequeño aumento.

Varios factores pueden estar contribuyendo a los cambios en la participación laboral. El fin de los programas complementarios del seguro de desempleo pandémico y el regreso a las escuelas en algunas partes del país pueden haber llevado a algunos a buscar trabajo, mientras que los persistentes desafíos en el cuidado infantil y la propagación de la variante delta del coronavirus probablemente mantuvieron a otros fuera de la fuerza laboral.

Nota Original:Black Unemployment Rises Amid Flood of Workers to Labor Force

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.