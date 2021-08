Bad Bunny y Brad Pitt se pelean en las primeras imágenes de "Bullet Train"

El actor Brad Pitt. EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

Las Vegas (EE.UU.), 23 ago (EFE).- La película de acción "Bullet Train" presentó este lunes sus primeras imágenes en la CinemaCon con un clip en el que se vio al reguetonero Bad Bunny peleándose con Brad Pitt.

Este es el primer adelanto de la cinta de Sony que llegará a los cines el 8 de abril de 2022.

En la CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla y que regresa esta semana a Las Vegas (EE.UU.), los asistentes pudieron ver el enfrentamiento de máxima adrenalina y en la pantalla entre Bad Bunny y Brad Pitt dentro de un vagón de lujo de un tren.

Sin embargo, estas imágenes serán por ahora un secreto compartido solo entre los privilegiados asistentes de CinemaCon, ya que este clip no se hizo público en internet y habrá que esperar a que en un futuro no muy lejano se estrene el primer tráiler de "Bullet Train".

Esta película cuenta con la dirección de David Leitch, un experto en el cine de acción gracias a títulos como "Atomic Blonde" (2017), "Deadpool 2" (2018) o "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019).

En el potente reparto de "Bullet Train" también aparecen Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Zazie Beetz, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry.

"Bullet Train" es uno de los proyectos que Bad Bunny ha escogido para su salto a la interpretación.

El cantante puertorriqueño se dejó ver con un cameo en "F9" (2021) y tiene previsto aparecer en la serie "Narcos: México" y la película "American Sole".

"Bullet Train" formó parte del evento en CinemaCon de Sony, que también presentó el primer tráiler de "Spider-Man: No Way Home" y que proyectó por primera vez "Ghostbusters: Afterlife".