Papa Francisco.- El Papa reivindica el Evangelio frente a los que "buscan milagros o sabiduría mundana"

ROMA, 22 (EUROPA PRESS)



El Papa ha reivindicado el Evangelio frente a los que "buscan milagros o sabiduría mundana" tras señalar que la revelación de Dios en la humanidad de Jesús sigue causando "escándalo" por lo que "no es fácil de aceptar".



"Es lo que San Pablo llama la 'necedad' del Evangelio frente a los que buscan milagros o sabiduría mundana", ha señalado el pontífice durante el ángelus de este domingo.



Francisco se ha asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apóstolico del Vaticano ante decenas de fieles que se congregaron manteniendo las distancias de seguridad en la plaza de San Pedro.



Para el Papa la "escandalosidad" del Evangelio está bien representada por el "sacramento de la Eucaristía". En este sentido ha invitado a reflexionar:"¿qué sentido puede tener, a los ojos del mundo, arrodillarse ante un trozo de pan? ¿Por qué alimentarse asiduamente de este pan?".



En su alocución, el Papa ha reseñado que el Evangelio "muestra la reacción de la multitud y de los discípulos ante el discurso de Jesús después del milagro de los panes". De este modo ha agregado: "no nos sorprendamos si Jesucristo nos pone en crisis. Más bien, preocupémonos si no nos pone en crisis, porque quizás hemos diluido su mensaje".