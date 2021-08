María del Monte se despide públicamente de su madre

22-08-2021 MARÍA DEL MONTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Este sábado María del Monte se enfrentaba un duro golpe, la muerte de su madre, Bibiana, a los 96 años. La cantante salía del tanatorio muy afectada tras despedir a su madre y esta mañana, la hemos vuelto a ver de luto riguroso en el entierro de la mujer que le dio la vida y que ha permanecido con ella estos últimos años.



La artista ha querido despedirse de su madre por redes sociales y ha lanzado un texto a todos sus seguidores con el que se ha desahogado y ha mostrado su tristeza con esta dura pérdida:



"Me has dado la vida y me la has llenado tanto... que va a ser complicado seguir. Espero que me ayudes. Tenerte tantos años ha sido una suerte. Aunque siempre me parecerán pocos. El saldo de las fuerzas lo tengo en números rojos, tienes que ayudarme a reponer. Por mi parte intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como hemos vivido. No he conocido a nadie como tú. Tu energía, tu luz, tu SABIDURÍA, tu saber estar, tu fuerza, tu alegría, tu sonrisa, tu mirada, tu gracia, tu desparpajo, tu amor* no tienes ni idea de lo que hemos aprendido de ti. Nos enseñabas sin proponértelo. Entrar en casa ha sido difícil porque está impregnada de ti. Pero he descubierto que no es la casa. La que está impregnada de ti, soy yo!!!!!!!! Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado por favor. Sigue guiándome. GRACIAS POR SER MI MADRE".



Con estas palabras y esta imagen preciosa, María del Monte se ha despedido por redes sociales de la mujer que le dio la vida y la que ha sido el principal apoyo en su día a día. Un duro golpe que se ha producido poco tiempo después de la muerte de sus dos hermanos, quienes han fallecido en el último año, provocando un dolor terrible a la cantante.