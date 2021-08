Ciencia.-El asteroide Faetón 'usa' sodio y no hielo para brillar como un cometa

17-08-2021 El asteroide Faetón 'usa' sodio y no hielo para brillar como un cometa . Modelos y pruebas de laboratorio sugieren que el asteroide Faetón podría estar expulsando vapor de sodio mientras orbita cerca del Sol, lo que explica su aumento de brillo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH/IPAC



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Modelos y pruebas de laboratorio sugieren que el asteroide Faetón podría estar expulsando vapor de sodio mientras orbita cerca del Sol, lo que explica su aumento de brillo.



A medida que un cometa se desplaza a través del sistema solar interior, el Sol lo calienta, lo que hace que el hielo debajo de la superficie se vaporice hacia el espacio. El vapor de ventilación desaloja el polvo y la roca, y el gas crea una cola brillante que puede extenderse a millones de millas del núcleo como un velo etéreo.



Mientras que los cometas contienen muchos hielos diferentes, los asteroides son principalmente rocas y no se sabe que produzcan exhibiciones tan majestuosas. Pero un nuevo estudio examina cómo el asteroide Faetón, cercano a la Tierra, puede exhibir una actividad similar a la de un cometa, a pesar de carecer de cantidades significativas de hielo.



Conocido por ser la fuente de la lluvia anual de meteoros Gemínidas, el asteroide de 5,8 kilómetros de ancho se ilumina a medida que se acerca al Sol. Los cometas normalmente se comportan así: cuando se calientan, sus superficies heladas se vaporizan, lo que hace que se vuelvan más activos y brillen a medida que los gases de ventilación y el polvo dispersan más luz solar. Pero, ¿qué está provocando que Faetón brille si no vaporiza los hielos?



El culpable podría ser el sodio. Como explican los autores del nuevo estudio, la órbita alargada de 524 días de Faetón lleva al objeto dentro de la órbita de Mercurio, tiempo durante el cual el Sol calienta la superficie del asteroide hasta aproximadamente 750 grados Celsius. Con una órbita tan cálida, cualquier hielo de agua, dióxido de carbono o monóxido de carbono cerca de la superficie del asteroide se habría quemado hace mucho tiempo. Pero a esa temperatura, el sodio puede estar saliendo de la roca del asteroide y hacia el espacio.



"Faetón es un objeto curioso que se activa a medida que se acerca al Sol", dijo en un comunicado el líder del estudio Joseph Masiero, científico de IPAC, una organización de investigación de Caltech. "Sabemos que es un asteroide y la fuente de las Gemínidas. Pero contiene poco o nada de hielo, por lo que nos intrigó la posibilidad de que el sodio, que es relativamente abundante en los asteroides, pudiera ser el elemento que impulsa esta actividad".



Masiero y su equipo se inspiraron en las observaciones de las Gemínidas. Cuando los meteoroides (pequeños trozos de escombros rocosos del espacio) atraviesan la atmósfera de la Tierra como meteoros, se desintegran. Pero antes de que lo hagan, la fricción con la atmósfera hace que el aire que rodea a los meteoroides alcance miles de grados, generando luz. El color de esta luz representa los elementos que contienen. El sodio, por ejemplo, crea un tinte anaranjado. Se sabe que las Gemínidas son bajas en sodio.



Hasta ahora, se suponía que estos pequeños trozos de roca perdían de alguna manera su sodio después de dejar el asteroide. Este nuevo estudio sugiere que el sodio puede desempeñar un papel clave en la expulsión de los meteoroides Gemínidas de la superficie de Faetón.



Los investigadores piensan que a medida que el asteroide se acerca al Sol, su sodio se calienta y se vaporiza. Este proceso habría agotado el sodio de la superficie hace mucho tiempo, pero el sodio dentro del asteroide aún se calienta, se vaporiza y emana al espacio a través de grietas y fisuras en la corteza más externa de Faetón.



Estos chorros proporcionarían suficiente empuje para expulsar los escombros rocosos de su superficie. Entonces, el sodio burbujeante podría explicar no solo el brillo similar a un cometa del asteroide, sino también cómo los meteoroides Gemínidas serían expulsados ??del asteroide y por qué contienen poco sodio.



"Los asteroides como Faetón tienen una gravedad muy débil, por lo que no se necesita mucha fuerza para patear los escombros de la superficie o desalojar la roca de una fractura", dijo Björn Davidsson, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y co-autor del estudio. "Nuestros modelos sugieren que cantidades muy pequeñas de sodio son todo lo que se necesita para hacer esto, nada explosivo, como el vapor en erupción de la superficie de un cometa helado; es más una efervescencia constante".



Para averiguar si el sodio se convierte en vapor y sale de la roca de un asteroide, los investigadores analizaron muestras del meteorito Allende, que cayó sobre México en 1969, en un laboratorio del JPL. El meteorito puede provenir de un asteroide comparable a Faetón y pertenece a una clase de meteoritos, llamados condritas carbonáceas, que se formaron durante los primeros días del sistema solar. Luego, los investigadores calentaron las virutas del meteorito a la temperatura más alta que Faetón experimentaría cuando se acerca al Sol.



"Esta temperatura está alrededor del punto en que el sodio se escapa de sus componentes rocosos", dijo Yang Liu, científico del JPL y coautor del estudio. "Así que simulamos este efecto de calentamiento en el transcurso de un 'día' en Faetón (su período de rotación de tres horas) y, al comparar los minerales de las muestras antes y después de nuestras pruebas de laboratorio, el sodio se perdió, mientras que los otros elementos se perdieron. Esto sugiere que lo mismo puede estar sucediendo en Faetón y parece estar de acuerdo con los resultados de nuestros modelos ".



El nuevo estudio respalda un creciente cuerpo de evidencia de que categorizar los objetos pequeños en nuestro sistema solar como "asteroides" y "cometas" es demasiado simplificado, dependiendo no solo de la cantidad de hielo que contienen.