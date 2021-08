Lufthansa ofrece la fila de asientos para dormir en vuelos largos

HANDOUT - Lufthansa ofrece bloquear toda una fila de asientos para un pasajero antes de embarcar, por un cargo adicional. Foto: Lufthansa/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Intentar dormir en el avión puede llegar a ser agotador. Las almohadillas cervicales pueden ser una ayuda para no voltear la cabeza, pero dormitar sentado en el asiento no le resulta a todos. Por eso, la aerolínea alemana Lufthansa hace ahora una nueva oferta a los pasajeros de los vuelos de larga distancia y les propone bloquear una fila entera de asientos con un cargo adicional y con poca antelación antes del inicio del viaje. Lufthansa informó que desde el 2 de agosto es posible reservar una de las denominadas "Sleeper's Row" durante la facturación o en la puerta de embarque para llegar a destino más descansado. De esta forma, el viajero puede disfrutar de una fila completa, que puede constar de tres o cuatro asientos juntos, para él solo durante toda la duración del vuelo. También recibirá almohadones, manta, un protector de colchón y un cinturón de seguridad especial. Además, quien reserve toda la fila de asientos podrá embarcar antes. El cargo adicional, según informó la compañía, costará entre 159 y 229 euros (188 y 271 dólares) por tramo de vuelo. Lufthansa aclaró que esta fila no se podrá reservar por adelantado. La "Sleeper's Row" estará disponible en vuelos que tengan una duración de al menos once horas, como por ejemplo a Los Ángeles, Singapur y San Pablo. dpa