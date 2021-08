Año 1 sin Messi

El entrenador del FC Barcelona, el holandés Ronald Koeman. EFE/Quique Garcia/Archivo

Barcelona/San Sebastián 14 ago (EFE).- El Barcelona debutará en LaLiga Santander este domingo (20:00 horas), ante la Real Sociedad y un nuevo ciclo sin el mejor jugador de la historia del club, Leo Messi, en un Camp Nou con público por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Nadie hubiese podido imaginar el 7 de marzo de 2020 que aquel Barça-Real Sociedad que ganaron los locales con un tanto de Messi desde el punto de penalti sería la última vez que los aficionados azulgranas podrían asistir a su templo en 1 año, 5 meses y 8 días.

Desde entonces, la entidad ha vivido un terremoto: el 2-8 ante el Bayern de Múnich, una moción de censura, la llegada de un nuevo presidente, las consecuencias del 'Barçagate' y el burofax de Messi y la imposibilidad de retener al jugador un año después a causa de la crisis económica que vive el club, cuando él quería continuar su carrera vestido de azulgrana.

Así, ese encuentro ante la Real Sociedad también se convirtió en la última vez que los seguidores del Barça pudieron ver jugar presencialmente a Messi en el Camp Nou. Ni en las elucubraciones del guionista con más mala fe hubiese aparecido la posibilidad de que el rosarino se despidiese de su afición sin que nadie pudiese ser consciente de ello.

Ese 7 de marzo de 2020 fueron 77.035 espectadores los que asistieron al estadio y este domingo como mucho podrán ser 22.000 a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia. Pero, a pesar del tiempo que el aficionado del Barça lleva sin poder entrar en el Camp Nou, los socios abonados no agotaron las entradas disponibles y el club puso 2.500 para los socios sin abono y los aficionados en general.

El equipo de Ronald Koeman, que continuará en el banquillo después de la incertidumbre que hubo al finalizar el curso pasado, empezará a caminar sin su jugador emblema de los últimos 15 años ante un rival habitual para abrir la Liga. Con la de este domingo, Barça y Real Sociedad se habrán enfrentado 14 veces en la primera jornada.

El técnico neerlandés no podrá contar con los lesionados Ansu Fati, Óscar Mingueza, Marc-André Ter Stegen, Moussa Wagué, Ousmane Dembélé y Sergio 'Kun' Agüero. Y, seguramente, tampoco estará Clément Lenglet, que sigue recuperándose de las molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que ya le impidieron disputar el Trofeo Joan Gamper.

Por otro lado, el club finalmente pudo inscribir este sábado a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj para que puedan jugar ante la Real Sociedad después de que Gerard Piqué decidiera reducirse ostensiblemente su sueldo, según informó la misma entidad azulgrana.

Especialmente relevante será la presencia de Memphis, ya que Koeman tan solo tiene disponibles a otros dos delanteros con ficha del primer equipo: Antoine Griezmann y Martin Braithwaite.

La Real Sociedad, con la baja de Alex Isak, tiene una buena oportunidad de pescar en las aguas revueltas del Camp Nou y darle la vuelta a una serie muy negativa de resultados en su historia en Barcelona, donde no gana desde 1991.

La ausencia de Leo Messi supone una gran oportunidad para los donostiarras de asaltar el Camp Nou porque con él no ha sido posible, además de sufrir la eficacia goleadora del argentino durante su etapa culé, en la que se convirtió en el futbolista que más goles ha hecho a la Real en la Primera División.

Ahora, libres de la primacía del sudamericano, los guipuzcoanos sueñan con empezar con buen pie en su objetivo de mejorar la quinta plaza de la pasada temporada y de dar un paso adelante para codearse directamente con los 4 grandes del fútbol nacional.

Imanol Alguacil recupera justo a tiempo a sus internacionales- Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martin Zubimendi- los tres viajarán a Barcelona y también se les espera, sobre todo a los dos primeros, en el once titular.

Además de los medallistas olímpicos, que pueden aportar mucho potencial al equipo, el once de los donostiarras parece perfilado en casi todos los puestos por las bajas de Igor Zubeldia, Alex Isak, Nacho Monreal o Carlos Fernández.

No viaja el brasileño Willian José, éste por decisión técnica, lo que abre la puerta a la titularidad a los canteranos Jon Bautista y Lobete, mientras en el lateral derecho Muñoz se perfila como sustituto de Monreal

- Alineaciones probables:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Pedri; Memphis, Griezmann y Braithwaite.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz; Illarramendi, Silva, Merino; Januzaj, Oyarzabal y Bautista

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario)

Las claves: La gestión anímica del vestuario que haya podido hacer Ronald Koeman tras anunciarse la marcha de Leo Messi al PSG y la adaptación de los nuevos fichajes, especialmente la de Memphis Depay, llamado a ser uno de los líderes del equipo.

El dato: Barcelona y Real Sociedad se enfrentarán por decimocuarta vez en la primera jornada de Liga. Precisamente, la mayor goleada del conjunto azulgrana en el inicio de la competición fue ante los blanquiazules en la temporada 1950-1951 con un resultado de 8-2.

Las frase: Ronald Koeman: "Podemos aspirar al máximo en la Liga, la Champions League es otra cosa, aunque hay equipos que la han ganado sin tener a los mejores jugadores del mundo"

El entorno: Muy poco se ha hablado del partido ante la Real Sociedad en el club azulgrana, en estado de 'shock' por la marcha de Leo Messi y pendiente de la grave situación económica que atraviesa la entidad.