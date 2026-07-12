Luis de la Fuente: "El partido de Lamine está por llegar en este Mundial"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, avisó de que el "partido" de Lamine Yamal "está por llegar" en el Mundial 2026, donde España se mide el martes en semifinales a una Francia que fueron capaces de ganar los dos últimos enfrentamientos.

"El partido de Lamine está por llegar en este Mundial, sé que está tremendamente motivado. Solo hay que pararle un poco la ansiedad. Es un proceso de experiencia y madurez. Seguramente lo vivió también Mbappé hace unos años", dijo este domingo sobre la estrella de la selección, en una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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De la Fuente confió en que el jugador del FC Barcelona termine de brillar como uno de los mejores jugadores del mundo pero mostró su confianza en todo el equipo. "Qué suerte. Es en que la vida, no creo en la suerte, creo en el trabajo, todo está planificado. Hay que generar esa situación para marcar. Quien crea en la suerte me parece fantástico, yo no creo en la suerte en el trabajo, en el deporte. Me molesta hablar de suerte, porque alguno decía que tenía suerte Nadal. No, era horas y horas de entrenamiento", afirmó, tras los goles in extremis de Mikel Merino.

Por otro lado, el preparador de 'La Roja' fue preguntado por Francia. "Somos dos selecciones totalmente antagónicas. Ellos se siente muy cómodos en el contraataque y nosotros tenemos que seguir proponiendo nuestro control. Sabiendo que nosotros tenemos un hándicap, que nos exponemos demasiado. Hasta ahora tenemos dos jugadores en defensa espectaculares, también gracias al trabajo que se hace delante. Si hay que cambiar algo se cambiará, pero los dos últimos partidos contra Francia hemos sido capaces de ganarlos con nuestro estilo", comentó.

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Además, De la Fuente habló de la suplencia de Pedri contra Bélgica. "Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo o Zubimendi, que condiciona también el comportamiento del que tenga que jugar al lado, y al revés", afirmó.

"No puede jugar nunca como juega en su equipo porque aquí demandamos otras cosas, pero por su talento puede hacerlo. He hablado muchas veces con él de fútbol y se siente también muy cómodo. Habrá gente que le gusta cómo juega en el Barça, a mí también, por eso viene, y a mí me encanta cómo juega en la selección, teniendo en cuenta que como compañeros de viaje tiene también a los mejores del mundo", añadió.

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Por otro lado, el preparador riojano confesó que Nico Williams y Víctor Muñoz tendrán también "un partido importante en el transcurrir" de lo que "quede de Campeonato". "Esas cosas sí que son suerte, un accidente, una lesión, que no tengas un problema de salud. La gente luego trabaja y tenemos información de primera mano, sabemos si tiene posibilidades de recuperarse o no. De Merino teníamos la certeza de que llegaba. Nos desplazamos a ver los trabajos en Londres", confesó.

"Nosotros no hemos cambiado, seguimos con la misma idea que empezamos el Mundial, el mismo proceso previsto. Estamos en el momento que queremos estar, en el lugar y de la manera que queremos estar", añadió, elogiando a Rodrigo. "Rodrigo es un jugador muy importante, pero personalizar me parece injusto, pero es nuestro capitán, el eje del equipo. Tenemos un potencial tremendo, duplicamos los jugadores por posición, de talla mundial", terminó.

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