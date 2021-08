Aprobada la 'Liga Impulso' y el acuerdo con el fondo CVC

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez (d) marca su gol, segundo del equipo ante el Real Valladolid, durante el último partido de LaLiga Santander de la pasada temporada. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 12 ago (EFE).- El proyecto de 'LaLiga Impulso', que incluye el acuerdo con el fondo internacional CVC, fue aprobado este jueves por 38 votos a favor y 4 en contra (Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao y un cuarto equipo que no ha querido constar), según informó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la Asamblea General Extraordinaria.

El fondo CVC no negociará dentro de su 10% con los derechos de aquellos clubes que han votado en contra y no cobrarán nada de los 2.700 millones de euros en que se ha cifrado el acuerdo.

"El acuerdo es fruto de diez meses, entre medias viviendo la Superliga y otros conflictos que lo han puesto en peligro", dijo Tebas, que criticó "el otro modelo de Liga que defienden los clubes que han votado en contra".